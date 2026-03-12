 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Pese a las lluvias de febrero, se sostienen las estimaciones de cosecha para soja y maíz en el país

Córdoba y Entre Ríos encabezan la recuperación de rendimientos, pero se advierte que "en el centro-este y sudeste bonaerense hay fuertes recortes de rindes" debido a que la falta de agua no se revirtió durante febrero ni los primeros días de marzo. 

12 de Marzo de 2026
Las precipitaciones registradas durante la segunda quincena de febrero permitieron sostener las estimaciones de producción para la campaña 2025/26 en Argentina, según informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

 

La recuperación hídrica benefició principalmente al oeste y centro norte de la región pampeana, aunque la escasez de agua persiste en el centro-este y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

 

 

La producción de soja se estima en 48 millones de toneladas (Mt) y la de maíz en 62 millones de toneladas, precisó el documento que recibió Agencia Noticias Argentinas.

 

Para la oleaginosa, el rendimiento nacional promedio se ubica en 29,9 quintales por hectárea (qq/ha), mientras que el área considerada perdida ascendió a 375.000 hectáreas en el último mes.

 

 

El informe detalla que Córdoba y Entre Ríos encabezan la recuperación de rendimientos, pero advierte que "en el centro-este y sudeste bonaerense hay fuertes recortes de rindes" debido a que la falta de agua no se revirtió durante febrero ni los primeros días de marzo.

 

En cuanto al maíz, el reporte indica que el cereal "sigue rumbo a una producción récord de 62 Mt"

 

El desarrollo de los maíces tardíos se afirmó en el oeste y el norte del país, aunque se registran condiciones restrictivas en el sur de Córdoba y Santa Fe por la falta de agua acumulada desde fines de diciembre. El rendimiento promedio nacional para este cultivo se ajustó a 76,3 qq/ha.

 

Por último, la campaña de trigo finalizó con resultados que superaron las previsiones de diciembre. Según la fuente, "se cierra la campaña de trigo argentina con una cifra inédita, que resulta mucho mejor aún en 29,5 Mt", alcanzando un rendimiento nacional de 43,7 qq/ha.

