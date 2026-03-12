Salud promueve controles integrales para prevenir enfermedades renales

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora cada segundo jueves de marzo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal crónica.
Los controles periódicos de presión arterial y glucemia, junto con estudios simples de sangre y orina, permiten detectar a tiempo alteraciones en la función de los riñones. Cabe señalar que la enfermedad renal crónica implica una pérdida gradual de la capacidad de filtrado de los riñones, lo que en etapas avanzadas puede provocar la acumulación de líquidos y desechos en el organismo.
Si bien tradicionalmente se la ha asociado con factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión, en los últimos años también se identificó la influencia de factores ambientales, entre ellos la contaminación del aire, el calor extremo -que favorece la deshidratación- y la calidad del agua.
Desde el área de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la Dirección de Estrategias Sanitarias, se recomienda adoptar hábitos saludables como mantener una alimentación equilibrada y baja en sal, realizar actividad física regularmente, controlar el peso, evitar el tabaquismo y descansar adecuadamente. También se destacó la importancia de realizar controles regulares de glucemia, colesterol y presión arterial y consultar al médico ante antecedentes familiares.
Cristian Ríos, integrante del Servicio de Nefrología del Hospital San Martín de Paraná indicó que, además, es importante "prescindir de la utilización de medicamentos en forma indiscriminada o la automedicación frecuente con antiinflamatorios no esteroides, y garantizar la hidratación a base de agua". El especialista agregó que "las estrategias de prevención permiten evitar las complicaciones futuras de la enfermedad renal, que en su estadio más avanzado se traduce en la necesidad de diálisis o trasplante".
Finalmente, el profesional mencionó que "la detección del daño renal es sencilla porque se logra evaluando alteraciones en los análisis de sangre y orina" y ponderó como dato auspicioso: "Hemos notado un incremento en la derivación de pacientes en estadios más tempranos, lo que nos permite diagnosticar y trabajar en forma conjunta con clínicos, cardiólogos, endocrinólogos y otros especialistas".