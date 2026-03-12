Los horarios para seguir a Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de China de Fórmula 1, correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial. La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái y comenzará durante la madrugada del viernes para el público argentino.

En esta ocasión, el calendario incluirá una carrera sprint, por lo que habrá mayor actividad en pista. El cronograma contempla una práctica libre, una clasificación para la sprint, la carrera corta del sábado y la competencia principal del domingo.

El fin de semana será una nueva oportunidad para que Colapinto busque mejorar su rendimiento y sumar puntos para el campeonato tras un inicio complicado en la temporada.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana.

El cronograma del Gran Premio de China

La primera salida a pista de Colapinto será durante la madrugada del viernes a las 00:30 (hora argentina) con la práctica libre, que se extenderá durante una hora.

Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint, programada para las 4:30 de la madrugada.

Franco Colapinto.

El sábado continuará la actividad con la carrera sprint a las 00:00 y luego la clasificación para la carrera principal, que se desarrollará desde las 4 de la madrugada.

La carrera principal será el domingo

El momento más esperado llegará el domingo cuando se dispute la carrera principal del Gran Premio de China. La competencia comenzará a las 4 de la madrugada, también en horario argentino.

Para Colapinto, la carrera en Shanghái representa una oportunidad para recuperarse después de un fin de semana difícil en el Gran Premio de Australia, donde finalizó en la decimocuarta posición.

Durante aquella competencia, el argentino debió realizar una maniobra para evitar un choque con el neozelandés Liam Lawson y posteriormente recibió una sanción que complicó aún más su resultado.

Ahora el objetivo de Colapinto será mejorar su rendimiento, especialmente en clasificación, y buscar sumar unidades en una fecha que también otorgará puntos adicionales a través de la carrera sprint.