Detuvieron a una mujer que transportaba droga oculta en tubos de GNC de una camioneta

Una mujer fue detenida durante un operativo de Gendarmería Nacional tras ser descubierta transportando droga escondida en los tubos de GNC de una camioneta. El procedimiento se realizó mientras la conductora viajaba desde el norte del país con destino a la ciudad de Córdoba.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, un punto estratégico para el tránsito entre el norte y el centro de la Argentina. En ese lugar, los efectivos realizaban controles de rutina sobre vehículos que circulaban por la zona.

Durante una de las inspecciones, el personal detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet Montana conducida por una mujer que provenía de la ciudad jujeña de Ledesma. Al revisar el rodado, los uniformados comenzaron a notar irregularidades en el sistema de gas del vehículo.

Según informó el portal ElDoce.tv, los tanques de GNC presentaban un peso inusual, lo que despertó sospechas entre los gendarmes y motivó una revisión más detallada de la camioneta.

El hallazgo de la cocaína

Tras profundizar el control, los efectivos detectaron compartimentos ocultos en los tubos de GNC y en los laterales del vehículo. Para acceder al contenido fue necesario desmontar los recipientes de gas y utilizar herramientas especiales.

Durante la inspección se hallaron paquetes rectangulares envueltos con cinta amarilla que estaban ocultos dentro de los tanques. En total se extrajeron 42 ladrillos que, tras ser sometidos a pruebas de campo, dieron resultado positivo para cocaína.

Droga dentro de los tubos de GNC.

El peso total de la droga secuestrada fue de 44 kilos con 184 gramos, según confirmaron las autoridades que participaron del procedimiento.

Intervención judicial

Luego del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente a delitos federales vinculados al narcotráfico. La Fiscalía Federal de Salta intervino de inmediato y ordenó la detención de la conductora del vehículo.

Además, se dispuso el secuestro de la camioneta utilizada para el traslado de la sustancia ilegal, así como de todos los elementos vinculados al procedimiento.

La identidad de la mujer detenida no fue informada hasta el momento. La causa continúa en etapa de investigación para determinar si existen otras personas involucradas en el traslado de la droga hacia Córdoba.