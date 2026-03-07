 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Primera Nacional

Patronato: cómo se recuperan los lesionados tras el parate de este fin de semana

El plantel de Patronato aprovecha el parate del fútbol dispuesto para este fin de semana para avanzar en la recuperación de varios lesionados y preparar el próximo compromiso ante Quilmes.

7 de Marzo de 2026
Imagen de uno de los entrenamientos del equipo.
Imagen de uno de los entrenamientos del equipo. Foto: Archivo Elonce.

El plantel de Patronato aprovecha el parate del fútbol dispuesto para este fin de semana para avanzar en la recuperación de varios lesionados y preparar el próximo compromiso ante Quilmes.

El plantel de Patronato vive días clave para la recuperación de varios futbolistas lesionados, luego de que se confirmara la suspensión de la actividad oficial para el fin de semana del 7 y 8 de marzo. La decisión de la AFA de frenar la competencia llegó en un momento oportuno para el equipo dirigido por Rubén Darío Forestello, que arrastra varias bajas importantes en su plantel.

 

En este contexto, el cuerpo técnico del Patronato encontró un respiro en medio de una seguidilla de partidos que amenazaba con complicar aún más el panorama físico de algunos jugadores. El duelo que debía disputarse ante Midland será reprogramado para el final de la primera rueda, lo que permite ganar días valiosos para la recuperación de los futbolistas que están en proceso de rehabilitación.

 

Gabriel D&iacute;az es uno de los jugadores que m&aacute;s incertidumbre tiene el cuerpo m&eacute;dico. Foto: Archivo Elonce.
Gabriel Díaz es uno de los jugadores que más incertidumbre tiene el cuerpo médico. Foto: Archivo Elonce.

 

Entre los casos que generan mayor preocupación en el cuerpo técnico de Patronato aparece el de Gabriel Díaz. El defensor sufrió un esguince de rodilla y el plantel médico aguarda los resultados de los estudios para descartar una lesión de mayor gravedad que pueda marginarlo por más tiempo de las canchas.

 

Varios futbolistas en recuperación

 

Además de la situación del “Monito” Díaz, el cuerpo médico de Patronato también sigue de cerca la evolución de Franco Meritello. El futbolista terminó el último encuentro con una fuerte molestia en el aductor derecho y se encuentra bajo evaluación para determinar si se trata de una simple contractura o de un posible desgarro.

 

Otro de los jugadores que encendió las alarmas en el cuerpo técnico fue Federico Bravo. El mediocampista sufrió un traumatismo que complicaba su presencia en el próximo compromiso oficial, aunque el parate del campeonato podría permitirle llegar en mejores condiciones físicas, señaló Mirador Provincial.

 

Federico Bravo, otro de los lesionados. Foto: Archivo Elonce.
Federico Bravo, otro de los lesionados. Foto: Archivo Elonce.

 

La lista de futbolistas que trabajan para recuperarse en Patronato se completa con Nahuel Genez, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, una lesión muscular que lo mantuvo alejado de los últimos partidos del equipo.

 

Forestello reorganiza el plantel

 

En paralelo, también continúan con trabajos diferenciados Facundo Díaz, quien se recupera de una lesión muscular en el pie derecho, y Maximiliano Rueda, que padece un edema óseo en la pierna derecha. Ambos jugadores siguen un plan de rehabilitación específico con el objetivo de volver a entrenarse con normalidad en los próximos días.

 

A ellos se suma la situación de Facundo Heredia, que presenta una molestia en el aductor derecho y es otro de los futbolistas que el cuerpo técnico de Patronato espera recuperar para ampliar las opciones dentro del plantel profesional.

 

Con este panorama, Rubén Darío Forestello ya comienza a pensar en el próximo desafío que tendrá Patronato en el campeonato. El equipo entrerriano visitará a Quilmes el sábado 14 de marzo a las 20, en un partido que será clave para sus aspiraciones en el torneo.

 

El calendario que se viene para el Patrón

 

Patronato continuar&aacute; su gira de partidos durante marzo. Foto: Prensa Patronato.
Patronato continuará su gira de partidos durante marzo. Foto: Prensa Patronato.

 

Después del compromiso en Buenos Aires, Patronato volverá a jugar en Paraná el domingo 22 de marzo, cuando reciba a Colegiales desde las 18. Ese encuentro marcará el regreso del equipo al estadio Presbítero Bartolomé Grella tras varias semanas de competencia fuera de casa.

 

Además, ya quedó confirmado uno de los partidos más esperados por los hinchas del club: el cruce interzonal frente a Colón de Santa Fe. El encuentro se disputará el domingo 29 de marzo a las 16 y promete ser uno de los duelos destacados de la jornada.

Temas:

Patronato lesionados Primera Nacional
Últimas noticias

Noticias destacadas

