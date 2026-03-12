 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tras conocerse el dato del Indec

Jubilaciones, AUH y asignaciones de ANSES: cuánto aumentarán en abril y los montos a cobrar

La difusión de la inflación de febrero activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES. Cuánto cobrarán en el cuarto mes de 2026 y cómo quedarían los montos.

12 de Marzo de 2026
(Imagen ilustrativa).
(Imagen ilustrativa). Foto: (Archivo).

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 2,9% en abril en línea con el dato de inflación de febrero, que informó este jueves el INDEC.

Así, el haber mínimo será de $380.319,31 en el segundo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, la jubilación pasaría a $450.319,31.

 

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

 

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $136.665,61 en abril.

 

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en abril, tras el dato del Indec

 

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

 

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en abril de la siguiente manera, sin contar el bono:

 

La jubilación mínima: $380.319,31;

La jubilación máxima: $2.559.188,80;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $304.255,44;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $266.223,52;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $173.978,72.

 

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

 

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde abril

 

La AUH y otras asignaciones quedarían desde abril de la siguiente manera, dada la inflación de 2,9% en febrero que reportó el INDEC.

 

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.665,61.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $136.665,61.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $68.340,01 para el primer escalón de ingresos.

Anses AUH jubilaciones inflación indec SUAF
