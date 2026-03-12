 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Operativo en Concordia

Secuestraron gran cantidad de prendas de vestir que intentaban cruzar hacia Uruguay

Efectivos de Prefectura evitaron el contrabando de 900 prendas de vestir que un individuo intentaba trasladar en una canoa desde Concordia hacia la ciudad de Salto, en Uruguay.  

12 de Marzo de 2026
Las prendas incautadas por Prefectura
Las prendas incautadas por Prefectura

Personal de la Prefectura Naval Argentina, Delegación Concordia, llevó adelante un procedimiento por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415) en inmediaciones del arroyo Yuquerí Grande, a la altura del kilómetro 327,6 del río Uruguay.

 

El operativo se inició durante un patrullaje pedestre cuando efectivos de la fuerza detectaron ruidos provenientes de la costa. Al aproximarse al lugar, observaron a un individuo que se encontraba cargando bultos en una embarcación a motor varada en la orilla, con presunto destino hacia la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, bajo la modalidad de contrabando.

Al advertir la presencia de los uniformados y tras la voz de “Alto Prefectura”, el individuo abandonó la carga y se dio a la fuga hacia una zona de densa vegetación, logrando evadir a los efectivos pese al rastrillaje realizado en el sector.

 

Con intervención del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de 10 bultos conteniendo 901 prendas de vestir, un bote de chapa de seis metros de eslora y un motor fuera de borda de 15 HP, elementos vinculados a la maniobra ilegal.

 

El valor total de la mercadería secuestrada fue estimado en $16.885.000.

Temas:

prendas contrabando Concordia Prefectura Naval
