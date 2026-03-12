Mar del Plata tuvo el peor verano desde la pandemia: llegaron 130.000 turistas menos

Mar del Plata cerró la temporada de verano con cifras inferiores a las del año pasado y registró su peor desempeño desde la pandemia. Según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero arribaron a la ciudad balnearia 3.141.427 turistas, lo que representó cerca de 130 mil visitantes menos que en el verano 2024/2025.

De acuerdo con los datos oficiales, durante la temporada anterior se habían contabilizado 3.263.727 llegadas, por lo que la disminución evidenció una retracción en el flujo turístico hacia la denominada “Ciudad Feliz”. La ocupación promedio global fue del 50,7 %.

El informe difundido por el organismo municipal indicó además que la caída se reflejó en los tres meses que integran el período estival.

En diciembre se registraron 805.811 turistas, lo que implicó una baja interanual del 2,1 %. En enero, considerado históricamente el mes más fuerte de la temporada, llegaron 1.280.524 visitantes, con una caída del 7,1 %, siendo el período con mayor retracción.

En febrero, en tanto, arribaron 1.055.137 personas, con un descenso más leve del 0,7 %. Desde el organismo señalaron que los feriados de Carnaval contribuyeron a sostener la llegada de visitantes y atenuaron la caída en comparación con los otros meses.

Los números más bajos desde la pandemia

Según el análisis de los datos oficiales, el volumen de turistas registrado en el último verano fue el más bajo desde la temporada 2020/2021, cuando el movimiento turístico se encontraba limitado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19.

En aquel período se habían contabilizado 2.231.660 arribos, una cifra significativamente menor a las temporadas posteriores, aunque la comparación actual vuelve a mostrar un retroceso en la recuperación del sector turístico.

A la menor cantidad de visitantes se sumó además un descenso en el consumo en sectores vinculados al turismo. De acuerdo con un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, el movimiento en restaurantes y bares fue menor que en temporadas anteriores, lo que impactó especialmente en las zonas gastronómicas más concurridas de la ciudad.

Cómo se alojaron y cómo viajaron los turistas

El informe del Emturyc también detalló cuáles fueron las modalidades de alojamiento elegidas por quienes visitaron Mar del Plata durante la temporada estival.

La mayoría optó por alojarse en viviendas propias, con un 41,3 % del total. En segundo lugar se ubicaron las viviendas alquiladas, con el 32,6 %, mientras que la hotelería concentró el 25,9 % de las estadías. El restante 0,2 % correspondió a otras alternativas.

En cuanto a los medios de transporte utilizados para llegar a la ciudad balnearia, el automóvil particular volvió a ser la opción predominante.

El 81,4 % de los turistas arribó en vehículo propio, mientras que el 13,8 % lo hizo en ómnibus. El ferrocarril fue utilizado por el 3,4 % de los visitantes y el avión representó el 1,5 % de los traslados.

A pesar de la caída registrada en comparación con la temporada anterior, los datos oficiales muestran que Mar del Plata logró sostener un flujo turístico superior a los tres millones de visitantes durante el verano, aunque con menor movimiento y consumo en relación con años recientes.