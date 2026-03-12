Alicia Aluani estuvo en el Instituto Becario y destacó el sistema de becas entrerriano

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este jueves de la reunión del Directorio del Instituto Becario en la ciudad de Paraná. Durante la actividad institucional también recorrió las instalaciones del organismo junto al director ejecutivo, Mariano Berdiñas, y mantuvo un intercambio con trabajadores del área.

En ese marco, Alicia Aluani destacó la importancia de la educación como un eje central para el desarrollo de la provincia y valoró el funcionamiento del sistema solidario que sostiene las becas destinadas a estudiantes entrerrianos. Según expresó, estas políticas permiten acompañar a miles de jóvenes y colaborar con el bienestar de las familias.

Funcionamiento del organismo

Durante la jornada, Berdiñas explicó a la vicegobernadora el funcionamiento del Instituto Becario y presentó al equipo de trabajo. El funcionario indicó que se trata de un ente autárquico descentralizado de la Legislatura entrerriana que cuenta con un sistema solidario integrado por profesionales colegiados y el Estado provincial.

Aluani en el Instituto Becario.

En ese sentido, detalló que actualmente el organismo brinda acompañamiento a 16.000 estudiantes becados en diferentes niveles del sistema educativo en toda la provincia.

Temas abordados en el encuentro

En la reunión del Directorio se analizaron distintos ejes vinculados al programa de Becas y Bienestar Estudiantil, además de las proyecciones previstas para el año 2026.

También se abordaron temas relacionados con el transporte escolar rural, la optimización de recursos y las gestiones conjuntas con el Consejo General de Educación.

Además, durante el encuentro se informó sobre la incorporación de nuevas autoridades al Directorio del Instituto Becario, con representantes de la Legislatura provincial, universidades y entidades profesionales de Entre Ríos.