Victoria Villarruel presentó una denuncia contra Luis Petri por calumnias e injurias

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa Luis Petri luego de una serie de declaraciones públicas que derivaron en un fuerte enfrentamiento político entre ambos.

La presentación judicial fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py e incluye acusaciones por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. El conflicto se originó tras dichos del exfuncionario que cuestionaron el rol de la vicepresidenta dentro del Gobierno nacional, según informó Ambito.

En ese marco, el episodio se produjo después de un discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, contexto en el que comenzaron a surgir las críticas públicas.

Las declaraciones que generaron el conflicto

Durante una entrevista televisiva, Petri afirmó que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y sugirió que se habría ofrecido como una alternativa presidencial mientras forma parte de la actual gestión.

El exministro también sostuvo que la vicepresidenta “no ha estado a la altura de las circunstancias”, insinuando además que podría tener aspiraciones políticas para suceder al presidente en el cargo.

Victoria Villaruel y Luis Petri.

Estas declaraciones generaron una rápida reacción de Villarruel, quien respondió en redes sociales con fuertes cuestionamientos hacia Petri.

La respuesta de la vicepresidenta

En su mensaje público, la vicepresidenta calificó al exministro como un “cosplayer” y criticó su paso por el Ministerio de Defensa. Además, mencionó la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y cuestionó las políticas aplicadas durante su gestión.

La respuesta del diputado no tardó en llegar y el intercambio continuó con nuevas acusaciones, ya que Petri replicó públicamente calificando a Villarruel de “golpista”.

Después de ese cruce, la vicepresidenta decidió avanzar con una denuncia penal, argumentando que las declaraciones del exfuncionario podrían encuadrarse en delitos previstos por el Código Penal.

Ahora la causa quedó bajo análisis de la Justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los hechos denunciados.