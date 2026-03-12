Dólares fuera del sistema: Argentina es el segundo país del mundo con más divisas no bancarizadas

Según datos del Banco Central, el monto ronda los USD 250.000 millones. El Gobierno apuesta a que la Ley de Inocencia Fiscal incentive a los ahorristas a ingresar esos fondos al circuito económico.
Argentina es el segundo país del mundo con más dólares fuera del sistema financiero, una particularidad que ubica al país en una posición singular dentro de la economía global por la enorme cantidad de divisas que permanecen fuera del circuito formal. De acuerdo con estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen alrededor de USD 250.000 millones en efectivo o depósitos no registrados dentro del sistema bancario local.
El dato fue presentado por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, durante el Kick Off Anual Inviu realizado el 5 de marzo de 2026. El informe ubica a la Argentina en el segundo puesto mundial en cuanto a ahorros fuera del sistema financiero, solo por detrás de Rusia.
La magnitud del fenómeno resulta llamativa si se la compara con economías desarrolladas. Según el gráfico difundido por el organismo monetario, el volumen de dólares fuera del sistema en Argentina supera al de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, cuyas cifras oscilan entre los USD 100.000 y USD 200.000 millones.
El volumen de dólares fuera del sistema en comparación internacional
Los datos, elaborados a partir de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran que Rusia lidera el ranking global con aproximadamente USD 400.000 millones fuera de su sistema financiero. Inmediatamente después aparece Argentina con cerca de USD 250.000 millones.
El listado continúa con países como España, Japón, Canadá, Australia y México, aunque con volúmenes considerablemente menores. En estos casos, el dinero fuera del sistema bancario resulta significativamente inferior al registrado en Argentina.
La presentación oficial del Banco Central también menciona otras economías donde el fenómeno existe, aunque en una escala mucho menor. Entre ellas aparecen Ucrania, Holanda, Bélgica, Uzbekistán, Perú, Nigeria, Dinamarca y Austria, con cifras que no alcanzan los USD 100.000 millones.
Diferencias en las estimaciones oficiales
La cifra presentada por el vicepresidente del Banco Central difiere de la que suele mencionar el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en distintas exposiciones públicas estimó que los dólares fuera del sistema rondan USD 170.000 millones.
Más allá de la discrepancia entre ambas estimaciones, el diagnóstico del Gobierno es similar: existe una enorme masa de ahorro informal que podría convertirse en una fuente relevante de financiamiento para la economía si se logra canalizar hacia el sistema financiero formal.
En ese marco, el Ministerio de Economía impulsa la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que busca incentivar a los argentinos a declarar y depositar los dólares que mantienen fuera del sistema bancario.
La apuesta del Gobierno para movilizar los dólares “del colchón”
El objetivo central de la política económica es transformar parte de esos ahorros informales en inversión, consumo o financiamiento productivo. Según el equipo económico, la incorporación de esos recursos al circuito financiero podría impulsar la actividad económica.
Durante el 7.º Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza, el ministro Caputo defendió la iniciativa y aseguró que la ley ofrece garantías jurídicas para quienes decidan declarar sus fondos.
“Esta ley es un cambio paradigmático y necesito que incorporen esto en sus cabecitas. Está perfectamente estructurada esta ley desde el punto de vista legal. El que lleva su plata a un banco o una ALyC está absolutamente blindado”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
El funcionario explicó además que el régimen permite canalizar los fondos no solo a través de bancos, sino también mediante sociedades de bolsa (ALyCs), fondos comunes de inversión y billeteras cripto, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para los ahorristas.
Las causas del fenómeno en Argentina
La acumulación de dólares fuera del sistema financiero argentino responde a una combinación de factores históricos y económicos. Entre ellos se destacan la volatilidad macroeconómica, las crisis financieras recurrentes y la desconfianza en las instituciones. A ello se suma la preferencia cultural por el dólar como reserva de valor, una característica que distingue a la economía argentina desde hace décadas.
Otro factor determinante fue la existencia de controles cambiarios o “cepos” durante largos períodos, que llevaron a muchas personas a adquirir dólares en el mercado informal. En muchos casos, esos billetes nunca ingresaron al sistema bancario.
Como consecuencia, una parte significativa del ahorro privado permanece guardada fuera del circuito financiero, ya sea en efectivo, cajas de seguridad o cuentas en el exterior.
El antecedente del blanqueo de capitales
El informe presentado por Werning también analiza la evolución de los depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema bancario argentino. Según la serie estadística que abarca desde marzo de 2014 hasta febrero de 2026, los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron USD 38.300 millones, un nivel considerablemente superior al registrado en años anteriores.
El gráfico identifica dos momentos clave en la evolución de esos depósitos: el blanqueo de capitales de 2024 y la actual implementación del régimen de Inocencia Fiscal en 2026.
Durante el proceso de regularización de activos lanzado en el primer año de gobierno de Javier Milei, los residentes argentinos repatriaron USD 20.600 millones en efectivo.
Los resultados del proceso de regularización de activos
De acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el total de activos declarados durante ese proceso alcanzó los USD 23.300 millones.
Dentro de ese monto se incluyeron cuentas CERA y ALyC por USD 20.600 millones, junto con otros activos valuados en USD 2.700 millones.
Además, el régimen permitió registrar más de 14.800 propiedades y 6.500 cuentas bancarias en el exterior, lo que evidenció la magnitud del patrimonio que permanecía fuera del radar fiscal.
El Gobierno espera que la nueva normativa de Inocencia Fiscal genere una nueva ola de regularización de activos, aunque el monto final dependerá del nivel de adhesión de los contribuyentes.
El desafío de transformar ahorro informal en inversión
Para el Banco Central, el principal desafío económico consiste en convertir el ahorro informal en recursos disponibles para financiar la economía real.
En ese sentido, la estrategia oficial apunta a generar condiciones de mayor previsibilidad y confianza, con el objetivo de reducir la preferencia por el efectivo y fomentar el uso del sistema financiero.
El desafío no es menor: el volumen de dólares fuera del sistema equivale a una proporción significativa del Producto Bruto Interno del país.
Por ello, el Gobierno apuesta a que una parte de esos fondos pueda ingresar al circuito económico y contribuir a impulsar el crecimiento. Sin embargo, la incógnita central sigue abierta: si los argentinos estarán dispuestos a sacar sus dólares del colchón y confiar nuevamente en el sistema financiero formal.