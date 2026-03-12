Escuela Técnica de Paraná realizó una jornada de concientización y prevención en salud

La Escuela Técnica N°1 de Paraná llevó adelante una jornada de concientización vinculada al cuidado de la salud en el marco del programa Escuela y Comunidad. La actividad reunió a estudiantes, docentes y profesionales del Centro de Salud Pagani con el objetivo de promover hábitos saludables y acercar información clave a los jóvenes.

Durante la jornada participaron distintos cursos de la institución, que cuenta con una matrícula numerosa y una gran diversidad de divisiones. Las actividades se organizaron por grupos para que los estudiantes pudieran recorrer los distintos espacios preparados para la ocasión.

El rector del establecimiento, Daniel Morali, destacó la importancia de generar este tipo de propuestas dentro del ámbito escolar. “La escuela tiene 49 divisiones, es prácticamente un pueblo. Siempre tratamos de generar distintas acciones que acompañen a los chicos y les brinden herramientas para su cuidado”, expresó.

Una mirada integral sobre el cuidado de la salud

La jornada fue organizada en conjunto con el Centro de Salud Pagani, con el que la escuela mantiene un vínculo de trabajo desde hace años. Profesionales de distintas áreas participaron brindando charlas, controles y actividades educativas.

Morali explicó que la propuesta buscó abordar la salud desde diferentes dimensiones. “Vinieron nutricionistas, hicimos un desayuno saludable con frutas, participaron psicólogas, trabajadores sociales y profesionales que trabajan temas de educación sexual integral”, detalló.

Escuela Técnica tuvo una jornada de salud. Foto: Elonce.

Además, indicó que el objetivo principal fue despertar la curiosidad de los estudiantes y abrir espacios de consulta. “La idea es brindar herramientas para el cuidado y que los chicos puedan acercarse, preguntar y generar nuevas acciones a partir de estas experiencias”, señaló.

Profesionales de la salud en contacto con los estudiantes

El director del Centro de Salud Pagani, Gastón Sors, remarcó que este tipo de actividades permiten acercar el sistema de salud a la comunidad educativa.

“Nosotros trabajamos con muchas instituciones del barrio. No se trata solo de esperar que la gente vaya al centro de salud, también tenemos que salir a la comunidad y generar estos espacios de encuentro”, explicó.

Escuela Técnica tuvo una jornada de salud. Foto: Elonce.

Durante la jornada se realizaron controles de presión arterial, charlas sobre nutrición y actividades vinculadas a la prevención de enfermedades. También se brindó información sobre salud sexual y reproductiva y se entregaron materiales informativos.

“Nuestro trabajo en la atención primaria es prevenir enfermedades. Por eso hablamos de hábitos saludables, controles de salud, alimentación y actividad física”, indicó Sors

.

Estudiantes participando de las actividades

Los estudiantes recorrieron los distintos espacios organizados dentro del establecimiento, donde pudieron dialogar con profesionales y realizar consultas.

Algunos jóvenes destacaron la importancia de salir de la rutina escolar y aprender sobre temas vinculados a la salud. “Es una enseñanza”, señaló uno de los alumnos que participó de la actividad mientras esperaba para tomarse la presión.

La jornada se desarrolló por etapas para permitir la participación ordenada de los cursos, teniendo en cuenta que la institución cuenta con alrededor de 700 estudiantes.

Desde la escuela señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia educativa que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad, las instituciones del barrio y el sistema de salud.