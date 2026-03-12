Evaluaron en ExpoAgro la creación de un laboratorio de calidad de leche en Entre Ríos

El stand de Entre Ríos en Expoagro fue el ámbito en que se concretó la mesa de trabajo del sector lechero para evaluar la creación de un Centro de Desarrollo para la Producción en Entre Ríos.

El stand de Entre Ríos en Expoagro (foto Gobierno de Entre Ríos)

La iniciativa del gobierno entrerriano aspira a que la cadena láctea sea uno de los sectores protagonistas, proponiendo además la creación de un Laboratorio de Leche en la provincia. Del encuentro participaron funcionarios nacionales y provinciales, junto con referentes del sector lechero, quienes aportaron sus miradas y propuestas en torno al proyecto.

Raúl Boc-Ho, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca aportó que "es la segunda vez que la provincia presenta su propuesta productiva de manera institucional en esta muestra; lo que nos da la oportunidad de encontrarnos una vez más con productores e industriales, en este caso para avanzar en temas de lechería".

En relación a las empresas presentes en el stand, Noelia Zapata, secretaria de Desarrollo Emprendedor, Comercio y Minería, subrayó que "son más de 30 las firmas presentes, que ponen en valor su trabajo en una vidriera inmensa como Expoagro. Y el ciclo de conferencias generó un entorno apropiado para que cuenten lo que generan".

Por su parte, también en el espacio provincial, desde el Banco Entre Ríos se anunció el lanzamiento de una nueva propuesta de financiamiento para empresas: créditos de capital de trabajo en dólares con gestión completamente digital, una solución diseñada para agilizar el acceso al crédito y acompañar las necesidades del sector productivo.