Entre Ríos presentó en Expoagro un laboratorio para detectar plaga y combatir el achaparramiento del maíz

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos presentaron el nuevo laboratorio para la detección de Spiroplasma, el principal patógeno asociado al complejo de achaparramiento del maíz.

El lanzamiento se realizó en el marco de Expoagro, en el stand de la provincia de Entre Ríos, y contó con la presencia de autoridades políticas e institucionales de los organismos involucrados en las gestiones para obtener este equipamiento estratégico para la región.

El laboratorio funcionará en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná y permitirá fortalecer las capacidades de diagnóstico e investigación frente a una de las problemáticas sanitarias más relevantes que enfrenta el cultivo de maíz en la región.

La iniciativa surge como respuesta al impacto que el achaparramiento generó en la última campaña en amplias zonas productivas del país. A partir de la articulación entre el sector público y privado, se logró poner en funcionamiento un laboratorio regional que brindará servicios de diagnóstico y apoyo técnico para productores, asesores e instituciones.

Diagnóstico clave para el cultivo de maíz

El espacio está equipado para realizar determinaciones específicas de Spiroplasma, un microorganismo transmitido por la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) y considerado uno de los agentes causales del achaparramiento. La disponibilidad de este tipo de análisis permitirá mejorar la confirmación de casos, aportar información para la toma de decisiones en el manejo del cultivo y fortalecer las estrategias de monitoreo sanitario.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó la importancia de la iniciativa para el sector productivo. "Se trata de una iniciativa necesaria para la cadena desde el punto de vista de la sanidad y la rentabilidad", afirmó, y agregó que "este laboratorio se llevará a cabo a partir de la inversión privada gestionada desde la Mesa BPA y la Bolsa; con el respaldo institucional del gobierno y la fuerza de los investigadores del INTA".

Por su parte, el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich, subrayó el valor de la articulación institucional para concretar este proyecto. "Este laboratorio es el resultado del trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas que entendieron la necesidad de fortalecer las capacidades regionales frente a una problemática que impacta directamente en la producción. Contar con herramientas de diagnóstico en la región nos permite generar información clave para la toma de decisiones y acompañar mejor a los productores", señaló.

Finalmente, el coordinador de BPA Entre Ríos, Pablo Guelperin, destacó que "la tecnología de este equipo permite detectar no solo la presencia o ausencia del complejo de la enfermedad, sino también la intensidad. Esta información permite facilitar herramientas para la toma de decisiones y nutrir las buenas prácticas agrícolas"

Desde las instituciones destacaron que contar con esta capacidad de diagnóstico en la región permitirá avanzar en el conocimiento del problema, mejorar los sistemas de vigilancia y contribuir al desarrollo de estrategias de manejo que ayuden a reducir el impacto de la enfermedad en los sistemas productivos.

Además de brindar servicios de análisis, el laboratorio se integrará a las actividades de investigación, capacitación y transferencia que el INTA desarrolla junto a otros organismos del sistema científico-tecnológico y al sector productivo.