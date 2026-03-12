 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
FMI aún no aprobó la última revisión de metas del gobierno y se demoran desembolsos

12 de Marzo de 2026
A más de un mes de la finalización de la revisión del programa en curso, el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) demora el envío al Directorio del organismo del reporte con las recomendaciones para su aprobación.

 

De este paso depende el envío de un desembolso de US$1.000 millones previsto en el programa.

 

El 12 de febrero una misión técnica del organismo cerró su tarea en Buenos Aires y desde ese momento no hubo ninguna información adicional sobre la continuidad del proceso.

 

Los técnicos del organismo deben cerrar la revisión y elevar un reporte con el seguimiento del acuerdo, un trámite que no suele extenderse tanto tiempo.

 

 

No obstante, se estima que no habrá mayores inconvenientes en que se logre la aprobación, debido al apoyo político que tiene el gobierno de Javier Milei por parte de los Estados Unidos. El alargamiento de los plazos burocráticos es una señal de disidencias internas que deben ser zanjadas.

 

El tema principal es la acumulación de reservas. En ese sentido, el FMI lo venía exigiendo y el gobierno lanzó el plan a principios de enero. Pero las pautas a diciembre de 2025 están incumplidas y eso obliga al otorgamiento de una dispensa, supo Noticias Argentinas.

 

Se supo que el acuerdo fija metas trimestrales y el ministro de Economía, Luis Caputo, está reclamando que pasen a ser anuales.

 

En diferentes apariciones públicas el jefe del Palacio de Hacienda admitió esta disidencia, que podría ser uno de los motivos que esté trabando el envío del reporte al Directorio. El desvío en la meta de reservas a fin de 2025 se estima en unos US$9.000 millones.

Temas:

Estados Unidos FMI Luis Caputo Reservas
