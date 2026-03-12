Presentarán esta tarde la renovación del Paseo de la Memoria en Parque Varisco

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná presentará la puesta en valor del Paseo de la Memoria en el Parque Humberto Varisco. La actividad se realizará en el marco de los 50 años del golpe cívico militar y busca reforzar los ejes de memoria, verdad y justicia.
La renovación del Paseo de la Memoria en el parque Humberto Varisco será presentada este jueves por la tarde en Paraná, en una actividad organizada por la Municipalidad en el marco de los 50 años del golpe cívico militar. El espacio, ubicado a la vera del río Paraná, fue reacondicionado para fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia.
El acto se realizará a las 17 en ese sector de la costanera alta y participarán autoridades municipales, representantes de organismos de derechos humanos, instituciones educativas y vecinos. La actividad incluirá intervenciones artísticas y espacios de reflexión.
Al respecto, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, destacó a Elonce la importancia de preservar estos espacios; y señaló que el paseo se estructura sobre tres ejes centrales: memoria, verdad y justicia. “La memoria es todo, es la construcción del presente y también del futuro”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la conmemoración de los 50 años del golpe militar invita a reflexionar sobre la historia reciente del país. También remarcó la necesidad de mantener vivos los valores democráticos y los derechos conquistados.
Homenaje a víctimas del terrorismo de Estado
Por su parte, el coordinador municipal de Derechos Humanos, Daniel Paduán, explicó que el espacio recuerda a víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a la ciudad. El paseo cuenta con placas que incluyen los nombres de personas nacidas en Paraná o que militaron y vivieron en la capital entrerriana. En total se homenajea a 73 víctimas del terrorismo de Estado. “El objetivo es mantener viva la memoria y generar un espacio de encuentro con nuestra historia”, afirmó.
Durante la jornada se prevé la participación de estudiantes de distintos establecimientos secundarios de la ciudad. Desde el municipio señalaron que la actividad busca "promover la reflexión entre las nuevas generaciones". Las intervenciones artísticas fueron pensadas como una herramienta para transmitir la memoria histórica. Según explicaron los organizadores, el arte permite acercar estos temas a jóvenes que no vivieron aquellos hechos.
Un llamado a la convivencia democrática
Las actividades se desarrollan bajo la consigna de promover la paz y la convivencia democrática. Desde la organización destacaron que recordar el pasado permite fortalecer el compromiso con la democracia. Además, se busca incentivar la participación ciudadana en distintos ámbitos sociales.
La puesta en valor del Paseo de la Memoria forma parte de una agenda de actividades que el municipio desarrollará durante el año para recordar este período histórico y promover la reflexión colectiva.