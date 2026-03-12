Reforma previsional: Bagnat inició la discusión institucional en UPCN

El Secretario General de UPCN se reunió con el titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, para empezar a delinear los puntos claves de la reforma que impulsa el gobierno.
El Secretario General del Sindicato, José Allende, presidió un encuentro con el pleno de la comisión directiva en la sede gremial, al que concurrió el titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, para empezar a delinear los puntos claves de la reforma que impulsa el gobierno provincial.
En ese marco, el funcionario adelantó que esta misma tarde les hará llegar el borrador. En tanto, UPCN trabaja junto a un equipo técnico, en una propuesta propia con ciertas condiciones.
"Finalmente, se está haciendo lo que desde hace 10 años viene planteando UPCN, que es discutir la Caja para hacerla sostenible", expuso Allende en la reunión, que contó con la participación de toda la comisión directiva y también de trabajadores del organismo previsional, que colaborarán en la interpretación de cada uno de los artículos y los conceptos del borrador de reforma.
El dirigente gremial anticipó ante Bagnat que un equipo de trabajo compuesto por profesionales de primer nivel, realizará un estudio económico y de impacto de distintas alternativas, con el objetivo de que la propuesta del Sindicato tenga un lineamiento serio, responsable y fundamentado. Además señaló que se dará a conocer la posición institucional una vez se conozca la letra del proyecto y quede detallado qué puntos está dispuesto a discutir el gobierno.
Posteriormente, la comisión directiva hizo un análisis del escenario en relación al intento de reforma previsional que impulsa el gobierno, a fin de determinar "cómo se va a abordar esta cuestión que es muy sensible, que nos preocupa, que estamos siguiendo día a día", expuso el Secretario General.
Se hizo especial hincapié en convocar los cuerpos orgánicos del sindicato para lograr que se involucren y participen en la discusión del proyecto de reforma. "No queremos confusiones, dobles discursos o interpretaciones personales", afirmó Allende al respecto. Y agregó: "Queremos evaluar situaciones concretas que lógicamente están en revisión, aunque muchos de los puntos ya fueron anticipados por el gobierno". A la vez, entendió que "seguramente se agregarán otros puntos a la agenda que se mantiene con nuestro sector, que se prevé será intensa en los próximos días".
Durante la reunión se reflexionó que no se puede permitir que el sistema previsional estalle. Y en esto todos tenemos que ver cómo defendemos a la Caja", remarcó.