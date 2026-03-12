Emanuel Noir se aleja de las redes sociales para iniciar una “búsqueda interna”

El cantante de Ke Personajes comunicó a sus seguidores que se tomará un tiempo lejos de las redes sociales y explicó los motivos.
El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales mientras atraviesa un proceso personal que describió como una “búsqueda interna”. El artista de Concepción del Uruguay, compartió el mensaje a través de sus cuentas oficiales y aclaró que el contenido seguirá activo porque integrantes de la banda continuarán administrando los perfiles.
En el comunicado dirigido a sus seguidores, el músico explicó que atraviesa un momento personal que definió como “hermoso”, pero que también lo llevó a replantear su relación con las redes sociales.
“Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción”, expresó el cantante en el inicio del mensaje.
Un proceso personal y espiritual
En su publicación, Noir sostuvo que en su vida se inició una transformación interior que lo llevó a tomar distancia de la exposición digital. Según manifestó, la decisión responde a una necesidad personal de enfocarse en ese proceso.
“Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí”, escribió el artista.
El cantante también señaló que la decisión no fue sencilla, ya que mantiene un fuerte vínculo con su público a través de las redes. Sin embargo, explicó que considera necesario dar ese paso por un tiempo.
“No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor; contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes”, afirmó.
Las redes seguirán activas
A pesar de su alejamiento temporal, el líder de Ke Personajes aclaró que las cuentas oficiales de la banda continuarán funcionando y que parte del equipo se encargará de la administración de los contenidos para mantener el contacto con los seguidores.
“Hoy decido soltarlas por un tiempo. Gente de la banda es quien la manejará en gran parte para que no pierda toda la esencia”, explicó.
El artista también dejó un mensaje final para sus fanáticos, en el que adelantó que regresará cuando finalice esta etapa personal.
“Cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo. Los quiero mucho”, concluyó.
Ke Personajes se convirtió en los últimos años en una de las bandas más populares de la escena tropical argentina, alcanzando fama y reconocimiento a nivel internacional, con millones de reproducciones en plataformas digitales y una amplia convocatoria en sus presentaciones en vivo.