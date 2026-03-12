Revelaron con qué famoso habría engañado Luana de Gran Hermano a su novio

La participante Luana Fernández, del reality Gran Hermano Generación Dorada, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que se revelara el nombre del famoso con el que habría engañado a su exnovio antes de ingresar al programa. La situación tomó mayor dimensión tras la ruptura que protagonizó en vivo y el posterior enfrentamiento televisivo con su expareja.

Días atrás, la joven decidió terminar su relación durante una emisión del reality. Según explicó en ese momento, prefería mantenerse “libre” dentro de la casa por si llegaban a surgir sentimientos con alguno de sus compañeros de juego. Esa decisión generó repercusiones inmediatas y abrió un nuevo capítulo en su historia personal.

La tensión escaló aún más cuando se inauguró el segmento denominado “Derecho a réplica”, instancia en la que su exnovio, Lucas, se comunicó con el programa y protagonizó un fuerte cruce con la participante. Durante la conversación, el joven la acusó públicamente de haberlo engañado anteriormente con personas que se presentaban como amigos.

El nombre que generó sorpresa

En medio de la polémica, el periodista Fede Flowers reveló en el programa radial El Observador el nombre del artista que habría estado involucrado en la supuesta infidelidad. Según sostuvo, la participante habría mantenido un encuentro con el cantante L-Gante.

“Con la que le habría sido infiel y esta persona es conocida. Y no nos va a sorprender o sí. Luana Fernández habría estado con L-Gante”, expresó el periodista al aire, aclarando que la información le llegó desde el entorno cercano de la participante.

Flowers remarcó que la versión circulaba dentro del ambiente del espectáculo y que, aunque se la aseguraron desde fuentes cercanas, prefería mencionarla en potencial. “Ella es una chica que ya se movía un poco en el ambiente del espectáculo”, agregó el comunicador.

Cómo habría sido el encuentro

Posteriormente, el periodista amplió la información a través de sus redes sociales. Según relató, el cantante —cuyo nombre real es L-Gante— ya mantenía contacto con la participante en redes sociales antes del supuesto encuentro.

De acuerdo con esa versión, ambos se habrían conocido durante una de las presentaciones del artista en un boliche de José C. Paz, localidad de la que es oriunda la joven. Luana habría asistido al lugar junto a un grupo de amigas y allí se habría producido el primer acercamiento.

El periodista también vinculó ese episodio con uno de los reclamos que Lucas le realizó durante el cruce televisivo, cuando mencionó que algunas personas que ella presentaba como “amigos” en realidad no lo eran.

La reacción de la familia

Tras la repercusión mediática del episodio, la familia de Luana difundió un comunicado en redes sociales para expresar su postura sobre lo ocurrido y cuestionar la exposición que vivió la participante.

“Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario”, señalaron en el mensaje.

En el comunicado también afirmaron que los aspectos vinculados a la vida íntima de la joven no deberían formar parte del espectáculo televisivo. “Los errores que tuvo ella en su relación y en su intimidad deberían quedar completamente afuera del reality”, sostuvieron.

Además, remarcaron que la participante es “una persona con carencias y virtudes como todo el mundo” y que la situación generó un fuerte impacto emocional en ella.

Un conflicto que sigue creciendo

Mientras tanto, dentro del reality la participante mostró signos de angustia por la exposición pública que generó la polémica. En una de las emisiones expresó su malestar con la producción del programa y llegó a insinuar que podría abandonar el juego.

El episodio continúa sumando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa, donde cada nuevo dato sobre su vida personal genera debate entre seguidores del programa y usuarios en redes sociales.