Centros de Salud de Paraná recibirán equipamiento donado para reforzar la atención primaria

La Municipalidad de Paraná recibió una donación de equipamiento que será destinado a los centros de salud municipales que funcionan en distintos barrios de la ciudad. Los elementos fueron entregados por la institución local CKEA Centro de Estética y permitirán reforzar la atención en los espacios de Atención Primaria.

El material donado será distribuido en los seis centros de salud que dependen del sistema sanitario municipal, con el objetivo de fortalecer los servicios que se brindan a la comunidad.

Equipamiento para atención y rehabilitación

Entre los elementos entregados se encuentran nueve camillas con sus respectivas escaleras móviles, bancos y equipamiento destinado a tratamientos de rehabilitación y fortalecimiento muscular. También se incorporó un equipo Teslagem, utilizado para fortalecer músculos, y un sistema de presoterapia que contribuye a mejorar la circulación y oxigenación en las piernas.

Desde el área sanitaria municipal señalaron que estos recursos permitirán ampliar las herramientas disponibles en los centros de salud, donde diariamente se realizan consultas médicas, controles preventivos y distintos tratamientos vinculados a la atención primaria.

Nuevo equipos para centros de salud.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, agradeció el aporte y destacó el impacto que tendrá en la red sanitaria barrial.

“Agradecemos a la institución por esta donación de equipamiento que serán destinados a los CAPS. Esta acción nos ayuda a fortalecer nuestros centros de salud para brindar un mejor servicio a la comunidad”, expresó la funcionaria.

Una iniciativa de colaboración con la comunidad

Por su parte, María José Armándola, responsable de CKEA, explicó que la iniciativa surgió a partir de la renovación del equipamiento utilizado en la institución.

“Desde CKEA estamos continuamente renovándonos y en ese sentido el equipamiento que ya no utilizamos lo destinamos para ayudar a la comunidad. En este caso decidimos donarlo a la Municipalidad para que la ciudadanía pueda tenerlo a disposición en los centros de salud. Nos reconforta mucho que podamos ayudar de alguna manera”, señaló.

Con esta incorporación, el municipio busca fortalecer la infraestructura disponible en los centros de salud y mejorar la capacidad de atención en los espacios de Atención Primaria que funcionan en distintos puntos de la capital entrerriana.