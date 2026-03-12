Video: mujeres golpearon a sujeto acusado de perseguir a un adolescente en Paraná

Elonce accedió a un video que muestra el momento en el que atacan al sujeto y lo acusan de “degenerado”. El violento episodio incluyó golpes e insultos en la puerta del móvil policial en el que iba a ser trasladado el detenido.
Un hombre fue demorado por la Policía tras ser acusado de perseguir a una menor de edad en un episodio ocurrido durante la tarde del miércoles en la intersección de avenida Ramírez y calle Ambrosetti. El procedimiento fue realizado por personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias.
Según el reporte policial, un móvil solicitó colaboración tras recibir la advertencia de que un hombre había sido retenido por familiares de una adolescente. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un sujeto que había sido increpado por allegados de una adolescente de 14 años.
Elonce accedió a un video que muestra el momento en el que atacan al sujeto y lo acusan de “degenerado”. El violento episodio incluyó golpes e insultos en la puerta del móvil policial en el que iba a ser trasladado el detenido.
Fuentes policiales comunicaron que los familiares de la adolescente se retiraron del lugar antes de que concluyera el procedimiento y no se presentaron a radicar la denuncia correspondiente.
Identificación del sospechoso
Se trataría de un sujeto de 30 años y de apellido González, el cual se encuentra en situación de calle.
Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para su correcta identificación, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio.