Policiales Departamento Federación

Perra antidrogas permitió secuestrar marihuana e identificar a un automovilista

24 de Enero de 2026
Secuestro de marihuana en un operativo en Chajarí
Secuestro de marihuana en un operativo en Chajarí Foto: Policía de Entre Ríos

Secuestraron estupefacientes (en cantidades no especificadas) durante un control vehicular realizado este sábado en el marco de un operativo de prevención de ingreso y egreso a la ciudad de Chajarí por parte del personal de la Delegación Chajarí de la División Drogas Peligrosas.

 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19 horas, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Gol Trend. Según se informó oficialmente, el conductor accedió a que se realizara una inspección del rodado con la intervención de una perra antinarcóticos “Frida”.

 

Durante el procedimiento, la perra marcó la posible presencia de estupefacientes en el baúl del vehículo. Ante la presencia de testigos, el conductor hizo entrega voluntaria del material que transportaba.

Secuestro de estupefacientes y actuación judicial

 

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de cinco envoltorios tipo ziploc que contenían marihuana, los cuales fueron sometidos a un test de campo que arrojó resultado positivo. Además, se incautaron dos sobres tipo ziploc con restos de sustancia vegetal de similares características, que también dieron positivo para marihuana.

 

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron además un cigarrillo de marihuana (porro).

 

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso la correcta identificación del conductor del vehículo, sin ordenar su detención en esta instancia.

 

En el operativo colaboraron efectivos de la Subcomisaría Tagüé y de la Comisaría N° 1 de Chajarí. Las actuaciones continuaron en el marco de la investigación judicial correspondiente.

 

Temas:

Chajarí marihuana operativo policial drogas peligrosas control vehicular
