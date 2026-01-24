Invocaron el nombre de un cliente y estafaron a un comerciante entrerriano en $8 millones

Un comerciante de Chajarí denunció el pasado jueves haber sido víctima de una estafa por parte de dos sujetos que realizaron una compra por casi 8 millones de pesos y pagaron con un cheque, invocando el nombre de un cliente conocido de la casa.

La denuncia fue radicada por un hombre de 45 años que se presentó en la Comisaría N° 1 para dar cuenta de lo sucedido en su comercio ubicado en la Avenida Dr. Casilla de Chajarí.

Según lo relatado por el comerciante, minutos antes de las 10, dos hombres de entre 30 y 40 años, llegaron al lugar y realizaron una compra por $7.950.000 que pagaron con un cheque. Previamente, le habían manifestado que habían sido enviados allí por un cliente conocido en la empresa.

Pero cuando éstas personas se retiraron, el dueño del local se pone en contacto con el hombre invocado, el cual le mencionó que no había mandado a nadie a comprar esa mercadería. Quedando al descubierto la estafa.

Tras la denuncia, la policía comenzó la investigación y en horas del mediodía del viernes se realizaron allanamientos.

Allanamientos tras la denuncia de estafa

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Mandisovi de la ciudad de Chajarí y el otro en Colonia Mandisoví; con resultado positivo ya que se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.