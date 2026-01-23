 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Diamante

Conductor de un camión maniobró para evitar un choque y se le cayó la retroexcavadora que transportaba

El conductor de un camión con remolque realizó una maniobra evasiva para evitar una posible colisión con un auto en RN 12 y esta acción provocó el vuelco de la retroexcavadora que transportaba.

23 de Enero de 2026
El conductor del camión intentó evitar una posible colisión.
El conductor del camión intentó evitar una posible colisión. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

El conductor de un camión con remolque realizó una maniobra evasiva para evitar una posible colisión con un auto en RN 12 y esta acción provocó el vuelco de la retroexcavadora que transportaba.

Se produjo un vuelco de maquinaria en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del acceso a Gral. Ramírez, en Diamante. El incidente involucró dos vehículos, un Fiat Punto y un camión Scania G340 A con remolque.

El incidente

El hecho ocurrió cuando el Fiat Punto estaba ingresando a la Ruta N° 12, momento en que por razones que aún están siendo investigadas, el camión Scania realizó una maniobra evasiva para evitar una posible colisión. Esta acción provocó el vuelco de la retroexcavadora que estaba siendo transportada por el semiremolque.

Detalles de los vehículos involucrados

El primer vehículo, un Fiat Punto con la patente MQA 019, era conducido por Kihn Remigio Emilio (84), quien circulaba en dirección sureste-noroeste. El segundo rodado, un camión Scania G340 A con la patente LFH 874, era guiado por Gonzalez Roberto Gastón (49) y acompañado por Martínez Eduardo Leandro (32). Este camión transportaba un semiremolque marca Patronelli con una retroexcavadora Hyundai Robex perteneciente a la empresa JLP Construcciones Piton S.A..

Ninguno de los involucrados resultó herido. Luego de las tareas de seguridad y limpieza, el tránsito fue liberado en el lugar del incidente sin mayores demoras.

Temas:

camión retroexcavadora
