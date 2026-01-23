Un camión perdió una rueda y provocó un choque en la Ruta 12

Un llamativo siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 720, en el paraje Duraznillo, al sur de Esquina, en Corrientes. Un camión que circulaba por la zona perdió una de sus ruedas en pleno desplazamiento y generó un choque con otro vehículo que venía en sentido contrario.

Según se informó, el incidente involucró a un camión Ford Cargo, conducido por Mario Abel Rossi, que por causas que se investigaron perdió una de sus ruedas. El neumático se desprendió e impactó contra un automóvil Renault Fluence que circulaba de frente, guiado por Hugo Gómez Domínguez, de acuerdo a lo consignado por el portal Actualidad Esquina.

Daños materiales y maniobra posterior

Como consecuencia del impacto, el automóvil perdió el control y terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico, que se partió en dos. En el vehículo viajaban varias personas, entre ellas un menor de edad, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales.

El camión quedó detenido sobre la banquina, mientras que el cableado eléctrico quedó a baja altura, lo que representó un riesgo para quienes circulaban por la zona. Esta situación motivó la intervención de personal especializado para asegurar el área y evitar nuevos incidentes, informó El Litoral de Corrientes

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la ruta presentaba un estado regular de conservación y que el tránsito fue asistido de manera preventiva hasta que se normalizó la circulación. Además, tras el siniestro se llevó adelante un operativo de control vehicular en el puesto policial Guayquiraró, con el objetivo de prevenir mayores inconvenientes.

Más noticias