Prohíben el ingreso a las canchas a hinchas de San Lorenzo detenidos con armas y drogas

El Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió el ingreso a los estadios de fútbol a un grupo de hinchas de San Lorenzo que fueron detenidos cuando viajaban a Uruguay con armas y sustancias ilegales. La medida fue oficializada a través de la Resolución 66/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El episodio ocurrió en el marco del primer partido amistoso de pretemporada que el Ciclón disputó frente a Cúcuta Deportivo por la Serie Río de la Plata 2026. Los simpatizantes fueron interceptados cuando se trasladaban en un ómnibus de larga distancia por la Ruta Nacional 136, a la altura de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se desplegó un operativo de la Gendarmería Nacional.

Según detalló el Gobierno, durante la inspección del vehículo se incautó una bolsa con “una sustancia vegetal de color verde compatible con Cannabis sativa”, además de envoltorios con una sustancia blanca pulverulenta. Las pruebas de orientación de campo de estupefacientes (EPOD) arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína.

Asimismo, las fuerzas de seguridad hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Bersa modelo Thunder 9, oculta en el sistema de aire acondicionado del ómnibus. El arma tenía un cargador con capacidad para 17 cartuchos y contenía 15 municiones.

Los detenidos pertenecerían a la facción de la barrabrava de San Lorenzo conocida como La Butteler, históricamente vinculada a distintos episodios de violencia y hechos delictivos, incluso con otras hinchadas.

En la resolución oficial, el Ministerio de Seguridad sostuvo que la decisión se adoptó con el objetivo de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos” y evitar la presencia de personas que puedan alterar el normal desarrollo de los encuentros deportivos. En ese sentido, los involucrados fueron incorporados al Programa Tribuna Segura, lo que implica la prohibición de ingreso a eventos deportivos en todo el país, informó La Nación.

El incidente se produjo durante el primer amistoso de pretemporada de San Lorenzo, que terminó con derrota 1 a 0 ante el conjunto colombiano en el estadio Luis Franzini, en Montevideo. Posteriormente, el equipo azulgrana disputó otro encuentro frente a Cerro Porteño por la misma competencia.