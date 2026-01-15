Secuestraron en Gualeguaychú, drogas y un arma a "barras" que viajaban a Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de controles preventivos, efectivos de Gendarmería interceptaron, en Gualeguaychú, un micro con hinchas radicalizados que se dirigían a Uruguay. Durante la requisa hallaron estupefacientes y un arma de fuego.
Gendarmería secuestró en Gualeguaychú, drogas y un arma a barras de San Lorenzo que viajaban a Uruguay, como resultado de un operativo de control dispuesto para prevenir delitos y hechos de violencia vinculados al fútbol, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional.
El procedimiento se desarrolló cuando personal de la Gendarmería Nacional Argentina, apostado sobre la Ruta Nacional Nº 136, detuvo la marcha de un ómnibus de larga distancia en el que viajaban integrantes de la facción radicalizada conocida como “La Butteler”, vinculada al Club San Lorenzo de Almagro. Los hinchas se dirigían a Uruguay para asistir a un encuentro frente a Deportivo Cúcuta, correspondiente a la Copa Serie Río de la Plata.
Según se indicó, el retén fue ordenado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos y se enmarcó en los controles preventivos que se realizan en rutas nacionales. Al requisar el interior del micro, los efectivos detectaron envoltorios con cocaína y marihuana ocultos en el baño del vehículo.
Además, durante una inspección más exhaustiva, los gendarmes comprobaron que en el compartimiento del cableado del sistema de aire acondicionado se encontraba escondida un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9 milímetros, con un cargador que contenía 15 cartuchos intactos. En el mismo operativo también se halló un cuchillo tipo “faca”.
Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se informó que, en el marco del Programa Tribuna Segura, a los hinchas involucrados se les aplicó la restricción de concurrencia a todo evento deportivo, como medida preventiva para evitar episodios de violencia en espectáculos futbolísticos.