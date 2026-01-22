Un hombre fue detenido tras incidentes con un arma blanca y disparos

Un hombre de 47 años fue detenido tras una serie de ataques en Gualeguaychú. El agresor hirió a un vecino en el cuello y efectuó disparos contra una vivienda, presuntamente en represalia por una lesión que sufrió su hijo horas antes. La Policía secuestró un arma blanca y una camioneta.
Una seguidilla de hechos de violencia se registró en las últimas horas en el Barrio San Cayetano, en la zona sur de Gualeguaychú, que derivó en la detención de un hombre y el secuestro de elementos vinculados a la causa. Los incidentes comenzaron la mañana del miércoles, cuando un joven de 23 años ingresó al hospital Centenario con una herida punzo cortante en su pierna derecha. Si bien el herido adujo que se trató de un accidente doméstico, la investigación policial posterior vinculó el hecho con una disputa territorial.
Cerca de las 23, el conflicto recrudeció en la intersección de calles Troisse y Alippi. En ese lugar, un joven de 24 años fue atacado por un hombre de 47 años -padre del joven herido por la mañana-, quien lo acusó de haber lastimado a su hijo. Según consta en la denuncia, el agresor se abalanzó sobre la víctima y le provocó una lesión cortante en el cuello, del lado derecho, que afortunadamente no revistió gravedad.
Minutos más tarde, alrededor de las 00:40, el sospechoso regresó al barrio a bordo de una camioneta Ford F100 y efectuó disparos de arma de fuego contra una vivienda ubicada en calle Troisse, entre Alippi y Tropas, donde se encontraba un joven de 21 años. El proyectil impactó en la vegetación del lugar y no se reportaron personas heridas durante este segundo ataque.
A raíz de estos episodios de violencia en Barrio San Cayetano, el fiscal Jorge Gutiérrez ordenó este jueves al mediodía dos allanamientos simultáneos. Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda de calle Ayacucho y Camilo Villagra, y en un establecimiento rural en Costa Uruguay Sur.
Durante los operativos, el personal policial procedió a la detención del presunto agresor de 47 años. Asimismo, los efectivos secuestraron un elemento punzo cortante y la camioneta pick-up señalada por los testigos. El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) bajo el cargo de lesiones y abuso de armas.