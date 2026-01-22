Detenido por violar una restricción de acercamiento: estaba oculto junto a una adolescente y su bebé

Un joven de 22 años fue detenido tras ser localizado en una vivienda de Concepción del Uruguay junto a una adolescente de 16 años y una bebé de 4 meses. Sobre el sujeto pesaba una prohibición de contacto vigente desde enero por una causa de violencia familiar.
La intervención policial se activó tras una denuncia radicada en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, por la propia madre del joven ahora detenido. Según la exposición de la mujer, su hijo se encontraba en la ciudad junto a la menor de edad, sobre quien pesaba además una solicitud de localización emitida por las autoridades judiciales de aquel departamento.
Tras diversas tareas de investigación, los efectivos se constituyeron en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio, entre el 24 y 25 del Oeste Sur. En el lugar, personal policial confirmó la identidad de los presentes y constató que sobre ambos regían medidas restrictivas dispuestas el pasado 16 de enero por el Juzgado de Familia de La Histórica. Ante el incumplimiento de la restricción de acercamiento, se procedió de inmediato a la aprehensión del hombre.
Como parte del protocolo de actuación, la adolescente y su hija de 4 meses fueron trasladadas al Hospital J.J. de Urquiza para una evaluación médica preventiva.
Asimismo, se dio participación inmediata al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) para garantizar el resguardo de los derechos de la menor y la lactante.
Por orden de la Fiscalía Auxiliar, el joven de 22 años quedó formalmente detenido y fue alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera. El procedimiento fue supervisado por el Subjefe Departamental Uruguay, quien destacó la coordinación entre las distintas dependencias para resolver la situación de vulnerabilidad.