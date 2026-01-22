Dos trabajadores heridos tras explosión e incendio en colectivo en reparación

Un mecánico sufrió quemaduras en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Mientras que su compañero debió recibir atención médica debido a que presentaba un cuadro de crisis nerviosa producto del estallido.
Una explosión e incendio en un colectivo mientras era sometido a reparaciones demandó la intervención de bomberos y policías en horas del mediodía de este jueves en uno de los galpones de la empresa Nuevo Expreso, ubicados en la intersección de Avenida Primera Junta y Perito Moreno, en Gualeguaychú.
El siniestro se originó en momentos en que un mecánico de la firma realizaba tareas de soldadura sobre el tanque de combustible de la unidad para subsanar un desperfecto previo. Según relataron testigos que se encontraban en el predio, se escuchó un fuerte estruendo seguido por el inicio de un incendio en la parte posterior del ómnibus.
Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en la extinción de las llamas para evitar que el fuego se propagara hacia otras unidades estacionadas en el galpón. Y Personal policial de la comisaría cuarta, que se encontraba realizando recorridas de rutina por la zona, acudió de inmediato al lugar tras advertir la situación.
Como consecuencia de la deflagración, el operario sufrió quemaduras en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue asistido en primera instancia por sus compañeros y luego trasladado en ambulancia hacia un centro médico privado. Asimismo, otro trabajador debió recibir atención médica debido a que presentaba un cuadro de crisis nerviosa producto del estallido.
Desde la fiscalía en turno se ordenó la intervención de los peritos de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las tareas de planimetría y toma de fotografías en el lugar del hecho. De acuerdo al primer reporte médico, las heridas sufridas por el mecánico fueron calificadas como de carácter leve. Las autoridades policiales tomaron declaraciones a los presentes para determinar las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la labor de mantenimiento.