Detuvieron al acusado por amenazas de muerte al intendente de Concordia

Detuvieron en Concordia a José María “Chelo” Lima, de 61 años, conocido históricamente como el “Subcomandante Chelo”. El procedimiento fue el resultado de un allanamiento solicitado por la fiscal Macarena Mondragón y autorizado por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, ante la reiteración de conductas delictivas por parte del acusado.

La medida judicial se fundamentó en que Lima habría incumplido las restricciones que la Justicia le había impuesto el pasado martes 20 de enero. Ese día, su vivienda había sido allanada en el marco de una causa por amenazas de muerte proferidas contra el intendente de Concordia, Francisco Azcué, miembros del gabinete municipal y provincial, y diversos vecinos de la ciudad, publicó Concordia Policiales.

Pese a las medidas de coerción, según pudo reconstruir la fiscalía, el mismo martes, Lima habría violado la restricción de acercamiento respecto de una de las víctimas. En esta oportunidad, el sujeto habría proferido nuevas amenazas de muerte utilizando un arma blanca (cuchillo). Esta situación llevó a la doctora Mondragón a considerar que existían elementos suficientes para solicitar su inmediata captura y detención.

El operativo de captura estuvo coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, junto al jefe Departamental, José María Rosatelli, y ejecutado por personal de la comisaría a cargo del comisario Mario Mattio. Tras el procedimiento, se confirmó que el detenido quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes para el avance del expediente.

José María “Chelo” Lima es un personaje de amplia trayectoria en la escena política y social de la región, habiendo sido un referente de movimientos de desocupados en la década del '90. Su figura alcanzó notoriedad nacional en el año 2000 tras el episodio del “Comando Sabino Navarro”, una simulación de grupo insurgente difundida por televisión que derivó en una investigación judicial.