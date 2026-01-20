Amenazas contra el intendente de Concordia: investigan el caso y secuestran dispositivos

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, radicó una denuncia penal tras recibir amenazas a través de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación judicial en curso. De acuerdo a lo informado por la Departamental de Concordia, el contenido intimidatorio fue emitido mediante un comentario publicado en Facebook el 16 de enero de 2026 y habría involucrado también a otros funcionarios.

El intendente de Concordia aportó además material vinculado a amenazas previas, remitidas por conversaciones de Facebook y WhatsApp.

En el marco de la causa, el comisario inspector José Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia, dialogó con Elonce y detalló que el contenido no habría estado dirigido únicamente al intendente de Concordia, sino también a Luciano Dell Olio y a funcionarios municipales y provinciales.

Rosatelli explicó que la publicación se realizó como comentario sobre un video titulado “Video en donde la Guardia Urbana Municipal intimida a las mujeres que esperan ser recibidas por el intendente Azcué”. También señaló que el comentario fue atribuido a un usuario identificado como “Chelo Lima”.

La secuencia denunciada y el avance de la investigación

Según la información oficial, Azcué aportó pruebas digitales referidas a amenazas previas atribuidas al mismo usuario. Esos elementos fueron incorporados a la investigación, que cuenta con la intervención de la fiscal de turno, Dra. Mondragón.

Francisco Azcué denunció amenazas. Foto: Archivo.

Se indicó además que una vecina del sospechoso radicó una denuncia por amenazas, aportando audios y chats de WhatsApp que también fueron agregados al expediente.

En función del material reunido, el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Seró, autorizó una orden de allanamiento. La medida fue ejecutada durante la mañana en un domicilio ubicado en calle Robinson, donde reside el presunto autor del contenido intimidatorio. El procedimiento finalizó con el secuestro de una réplica metálica de arma de fuego, una notebook, un teléfono celular y una cámara de seguridad.

Allanamiento, secuestros y proyección del caso

Rosatelli indicó que todos los dispositivos serán enviados al área forense para el análisis informático correspondiente, a fin de extraer información útil para la investigación. Añadió que el sospechoso fue notificado de medidas inhibitorias que incluyen la prohibición de acercamiento y actos de molestia hacia las personas denunciantes. También quedó supeditado a la causa mientras continúan las diligencias judiciales.

El jefe policial agregó que entre los destinatarios de las amenazas se encuentran Azcué, Dell Olio, otros funcionarios municipales y una vecina, además de evaluarse si existen otras posibles víctimas. La causa seguirá en trámite durante la feria judicial y las medidas pendientes dependerán del análisis tecnológico de los dispositivos secuestrados.