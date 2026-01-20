Ordenan la captura internacional para un condenado que no regresó a la cárcel de Concordia

Un condenado que cumplía pena en la cárcel de Concordia quedó bajo orden de captura nacional e internacional luego de no reintegrarse a la Unidad Penal N°3 tras una salida transitoria autorizada.

El hombre había viajado a Corrientes para visitar a su familia y debía presentarse nuevamente el lunes a las 2:30 de la madrugada, pero no apareció en el horario pactado ni respondió a los contactos posteriores.

Identidad del interno y beneficio otorgado

El buscado fue identificado como Víctor Hugo Murua, de 26 años, oriundo de la ciudad de Corrientes. Según la información elevada al Tribunal, el interno había sido incorporado al Régimen Preparatorio para la Liberación el pasado 23 de diciembre de 2025, lo que le permitió acceder a salidas transitorias mensuales de 48 horas con fines sociofamiliares.

Unidad penal de Concordia. Foto: Archivo.

Debía permanecer en un domicilio del barrio Quintana, en la capital correntina, bajo palabra de honor y con el objetivo de fortalecer vínculos familiares.

Declaración de rebeldía y medidas del Tribunal

Ante el incumplimiento, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay resolvió habilitar la feria judicial y declarar rebelde a Murua, suspender el cómputo de la condena hasta que sea habido y ordenar su captura nacional e internacional. La medida fue adoptada tras el informe del agente penitenciario Andrés Willard, quien desempeña funciones en la Unidad Penal N°3 y notificó que el interno no había regresado del beneficio sociofamiliar correspondiente al mes en curso.

Con la declaración de rebeldía formalizada, el condenado quedó a disposición de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para su localización y posterior reintegro al sistema penitenciario.

La cárcel de Concordia no reportó incidentes previos con el interno durante el régimen otorgado, y ahora se aguarda el avance del operativo de búsqueda ordenado por la Justicia.