Presos de "alta peligrosidad "escaparon de una cárcel de máxima seguridad de Paraguay

Los internos cortaron el tejido del penal con herramientas y aprovecharon fallas en la vigilancia; se activó un amplio operativo de búsqueda en Alto Paraná.
Dos internos considerados de alta peligrosidad se fugaron en la madrugada de este lunes de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, en el departamento paraguayo de Alto Paraná. La evasión fue confirmada por el Ministerio de Justicia, que informó que los reclusos utilizaron herramientas como alicates y sierritas para abrir sus celdas y cortar el tejido perimetral del establecimiento.
Los fugados fueron identificados como César Lino Aguirre Leguizamón y Justo Pastor Morel. El primero cumplía una condena de 10 años de prisión por robo agravado, con fecha de finalización prevista para junio de 2026, mientras que el segundo había sido condenado a 15 años por el mismo delito.
De acuerdo a la información oficial, los internos lograron atravesar sectores que debían encontrarse asegurados con candados y zonas que cuentan con sistemas de vigilancia, incluidas cámaras térmicas y detectores de movimiento. La fuga se habría visto facilitada por falencias en la cobertura de las garitas, una de las cuales estaba bajo responsabilidad del personal penitenciario.
Desde la Policía de Alto Paraná señalaron que el penal cuenta con seis puestos de vigilancia, de los cuales solo una parte está cubierta por efectivos policiales, mientras que el resto depende del servicio penitenciario. En paralelo, desde el Ministerio de Justicia reconocieron la falta de personal suficiente para custodiar distintas cárceles del país, situación que obligó a solicitar apoyo a la Policía Nacional.
Tras conocerse el hecho, se desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona, mientras se analizan las responsabilidades y las condiciones de seguridad del establecimiento. El episodio vuelve a encender alarmas en torno a la cárcel de Minga Guazú, que ya había registrado fugas anteriores, incluso de internos vinculados a causas de alto perfil.
Las autoridades continúan con las tareas investigativas para recapturar a los evadidos y determinar cómo lograron vulnerar los controles de un penal considerado de máxima seguridad.