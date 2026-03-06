Descubrieron casi 50 kilos de cocaína ocultos dentro del tapizado de sillones en un control vial

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional permitió descubrir casi 50 kilos de cocaína ocultos dentro del tapizado de sillones que eran transportados en una camioneta. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50, en la provincia de Salta, donde los efectivos interceptaron el vehículo durante una inspección de rutina.

El operativo fue realizado por personal del Escuadrón 20 “Orán”, en el marco de la Operación “Plan Güemes”. Durante la revisión del rodado, los uniformados observaron que en la parte trasera se trasladaba un juego de living, lo que motivó una inspección más exhaustiva de la carga.

Tras identificar al conductor, un hombre mayor de edad, los gendarmes continuaron con el control del vehículo. Según se informó, posteriormente se constató que el traslado de los muebles estaba vinculado a una infracción a la Ley 23.737, que regula el tráfico y la tenencia de estupefacientes en el país.

El escáner reveló anomalías en los sillones

Para profundizar la revisión, los efectivos decidieron someter los sillones al escáner fijo del puesto de control. Las imágenes obtenidas arrojaron formas compatibles con paquetes utilizados habitualmente para el transporte de cocaína, lo que encendió las alertas del personal de la fuerza.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50, en la provincia de Salta.

Ante esa situación, los gendarmes procedieron a romper el tapizado de los muebles para verificar el contenido. En el interior de los sillones encontraron 46 ladrillos que contenían una sustancia blancuzca, presumiblemente estupefaciente, según informó la Agencia NA.

Confirmaron que se trataba de cocaína

Luego del hallazgo, se realizaron pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia secuestrada. Los resultados confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 47 kilos y 765 gramos.

Tras la confirmación del estupefaciente, las autoridades procedieron a la detención del conductor de la camioneta. Además, se dispuso el secuestro de la droga y del vehículo utilizado para el traslado, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se enmarca en los operativos de control que realiza Gendarmería Nacional en rutas del norte argentino para prevenir el tráfico de cocaína y otros estupefacientes en la región.