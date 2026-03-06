Crimen de Emerí: prorrogaron por 90 días la prisión preventiva a los dos acusados

La Justicia prorrogó por 90 días la prisión preventiva de los acusados por el crimen de Luciano Emerí, el joven hallado sin vida dentro de su automóvil incendiado el 4 de febrero en la localidad de Cerrito. La medida fue resuelta este viernes durante una audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo

Los imputados son Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo, ambos de 21 años, quienes continuarán detenidos en la Unidad Penal Nº1 de Paraná mientras avanza la investigación judicial. La prisión preventiva que pesaba sobre ellos vencía este viernes, por lo que la Fiscalía solicitó su extensión hasta el próximo 3 de junio.

Durante la audiencia, los fiscales sostuvieron que existen elementos de prueba suficientes que justifican mantener la medida de coerción para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar posibles riesgos procesales.

Indicios de planificación del crimen

En su exposición ante la magistrada, los representantes del Ministerio Público indicaron que en el expediente se incorporaron mensajes que podrían dar cuenta de una planificación previa del homicidio. “Hay pruebas, entre ellas mensajes, que dan indicios de una premeditación del hecho”, señalaron durante la audiencia.

Además, destacaron que los peritajes balísticos realizados hasta el momento refuerzan la hipótesis investigativa. Según se informó, las pericias efectuadas sobre el arma secuestrada y las vainas halladas en la escena del crimen coinciden, lo que vincularía directamente la pistola con el homicidio.

El arma utilizada en el homicidio

Uno de los elementos considerados clave en la causa es el resultado de la pericia balística realizada por la Dirección General de Policía Científica del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos. El estudio determinó que la pistola calibre 9 milímetros secuestrada durante los allanamientos fue utilizada para cometer el crimen.

El arma fue hallada dentro de una bolsa de nylon negra en un terreno baldío cercano a las viviendas de los imputados. Ese lugar se encuentra frente a la casa de uno de los acusados y lindero a la del otro.

Los especialistas concluyeron que tres fragmentos de encamisado extraídos del cuerpo de Emerí corresponden a disparos realizados con esa pistola.

Asimismo, el análisis confirmó que una vaina servida hallada dentro del Ford Fiesta donde apareció la víctima y otras tres vainas encontradas en inmediaciones del bulevar Libertad y la ruta también fueron disparadas con el mismo arma.

Imágenes de cámaras y otros elementos

Durante la audiencia también se informó que el análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos previos al crimen. “La reconstrucción de las cámaras da cuenta de que los imputados estuvieron juntos horas antes del hecho”, indicaron los fiscales ante la jueza.

La querella, que representa a la familia de la víctima, acompañó el pedido del Ministerio Público Fiscal y respaldó la extensión de la prisión preventiva para ambos acusados.

Pericias que aún están en proceso

En el marco de la investigación, la Fiscalía indicó que todavía restan resultados periciales relevantes que podrían aportar nuevos elementos al expediente.

Entre ellos se encuentran los análisis de manchas de sangre detectadas en la camioneta perteneciente a Sotelo. Los estudios buscan determinar si esos rastros biológicos guardan relación con el crimen.

De acuerdo con la hipótesis que sostiene la acusación, Sotelo habría citado a la víctima para mantener un encuentro durante la madrugada del 4 de febrero, mientras que Molaro habría participado acompañándolo.

El hallazgo del cuerpo

El caso generó fuerte conmoción en la localidad de Cerrito a comienzos de febrero. Luciano Emerí fue hallado sin vida dentro de su Ford Fiesta blanco, que apareció completamente incendiado en un camino rural cercano al acceso a la ciudad.

La autopsia determinó que el joven había recibido dos disparos antes de que el vehículo fuera incendiado. Este dato permitió establecer que el fuego habría sido provocado posteriormente con el objetivo de intentar eliminar evidencias.

En las inmediaciones también fue encontrado muerto el perro de la víctima, a unos 200 metros del lugar donde apareció el automóvil. Según los investigadores, el animal habría sido ejecutado con la misma arma utilizada para dispararle a Emerí.

Crimen de Luciano Emerí

Reconstrucción de la madrugada del crimen

Durante las primeras semanas de investigación, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la víctima durante la madrugada del hecho.

Las cámaras de seguridad permitieron seguir los movimientos de Emerí mientras circulaba en su Ford Fiesta, así como también los desplazamientos de una camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban los sospechosos.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la víctima habría mantenido un encuentro durante la madrugada que terminó derivando en el ataque.

Los registros indican que los acusados habrían estado en el camino vecinal donde se produjo el crimen, ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.