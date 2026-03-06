“Hacer lo del ruso y empezar a generar plata”: el mensaje que probaría la premeditación en el crimen de Emerí

Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo, ambos imputados por el crimen de Luciano Emerí, continuarán detenidos por 90 días más en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La medida fue resuelta este viernes durante una audiencia ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Al respecto, el fiscal Laureano Dato explicó a Elonce que la medida se adoptó porque durante el último mes se incorporaron nuevas evidencias que fortalecen la hipótesis de la acusación y justifican mantener a los imputados detenidos mientras continúa la investigación. Según detalló, la prórroga de la prisión preventiva para los acusados permitirá profundizar el trabajo de investigación que lleva adelante la División Homicidios y la Policía Científica.

Nuevas pruebas en la investigación

Dato señaló que en los últimos 30 días se sumaron elementos probatorios relevantes, principalmente vinculados a pericias balísticas y al análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa. Entre las evidencias incorporadas mencionó el secuestro de un arma calibre 9 milímetros en un domicilio cercano al de uno de los imputados, así como las vainas servidas halladas en el lugar del hecho.

Prorrogaron la prisión preventiva de los acusados por el homicidio de Luciano Emerí (foto Elonce)

Según indicó, los análisis preliminares permiten establecer una correspondencia entre el arma secuestrada y los proyectiles encontrados en distintos puntos de Cerrito. “Tenemos un alto grado de probabilidad de que el arma secuestrada sea la utilizada y que las vainas servidas encontradas en el lugar del hecho se correspondan con ese mismo arma”, explicó el fiscal.

Análisis de teléfonos celulares

Otro de los elementos considerados en la audiencia fue la información extraída del teléfono celular de Molaro. "El acceso al dispositivo fue posible gracias a un software especializado utilizado por la Dirección de Inteligencia Criminal que permite desbloquear teléfonos incluso cuando cuentan con sistemas de seguridad", explicó al remarcar que de ese análisis surgieron conversaciones entre los dos imputados que, según la Fiscalía, resultan relevantes para la causa.

En uno de los mensajes, Molaro le menciona a Sotelo la posibilidad de “hacer lo del ruso y empezar a generar plata”, una expresión que para los investigadores podría estar vinculada al homicidio de Emerí.

Lautaro Molaro, imputado por el crimen de Luciano Emerí (foto Elonce)

Dato aclaró que aún resta analizar el teléfono de Sotelo, lo que podría aportar nuevos elementos para esclarecer el hecho de sangre.

Fotografías y vínculos entre los acusados

Además de los chats, la Fiscalía incorporó fotografías en las que se observa a los imputados posando con un arma de fuego 9mm similar a la que fue secuestrada durante los allanamientos. Para los investigadores, esas imágenes refuerzan la hipótesis de la acusación y la participación de ambos acusados en el crimen.

El fiscal explicó que desde el inicio de la investigación se pudo establecer el vínculo entre los imputados y la víctima. Según indicó, "Emerí habría sido citado al lugar donde posteriormente fue hallado sin vida, en el marco de una presunta transacción vinculada a la venta de estupefacientes".

Riesgos procesales y continuidad de la investigación

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que persisten los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva, principalmente el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. La jueza interviniente consideró acreditados esos riesgos y resolvió otorgar la prórroga solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Dato señaló que en los próximos meses se continuará trabajando en diferentes líneas de investigación, entre ellas el análisis de rastros biológicos hallados en la camioneta de uno de los imputados. Entre esas pruebas se encuentran presuntas manchas de sangre que deberán ser analizadas por el laboratorio para determinar su origen.

Posible pena y avance de la causa

La calificación legal provisoria del caso es homicidio criminis causa, lo que implica un delito cometido para facilitar u ocultar otro hecho delictivo. De confirmarse esa figura penal, la pena prevista es prisión perpetua para los dos acusados en calidad de coautores. El fiscal aclaró que, si bien la hipótesis acusatoria se mantiene firme, el móvil del crimen aún continúa bajo investigación.

Crimen de Luciano Emerí (foto Elonce)

La prórroga de la prisión preventiva se extenderá hasta el 3 de junio, plazo durante el cual la Fiscalía buscará completar la investigación penal preparatoria y avanzar hacia la etapa siguiente del proceso judicial.