Crimen de Emerí: Fiscalía pidió prorrogar por 90 días la prisión preventiva de los acusados

La Justicia de Entre Ríos analiza prorrogar la prisión preventiva de los acusados por el crimen de Luciano Emerí, ocurrido el 4 de febrero en la localidad de Cerrito. Durante una audiencia que se desarrolla este viernes desde las 10.30 ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, la Fiscalía solicitó extender por 90 días la detención de los imputados mientras continúa la investigación.

Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo

Los acusados son Lautaro Molaro y Juan Pablo Sotelo, ambos de 21 años, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La medida de prisión preventiva que pesa sobre ambos vence este viernes, por lo que el Ministerio Público Fiscal pidió su prórroga hasta el 3 de junio.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos de prueba que justifican mantener la medida de coerción para asegurar el avance de la investigación.

Lautaro Molaro

Indicios de premeditación

En el marco de la exposición ante la jueza, los representantes del Ministerio Público indicaron que hay mensajes incorporados al expediente que apuntan a una posible planificación previa del hecho.

“Hay pruebas, entre ellas mensajes, que dan indicios de una premeditación del hecho”, señalaron durante la audiencia. Además, se mencionó que los peritajes balísticos realizados hasta el momento refuerzan la hipótesis de la Fiscalía.

Según se informó, las pericias realizadas sobre el arma secuestrada y las vainas halladas en la escena coinciden, lo que vincularía directamente el arma con el homicidio.

También se indicó que las cámaras de seguridad analizadas durante la investigación muestran que los acusados estuvieron juntos en las horas previas al crimen.

“La reconstrucción de las cámaras da cuenta de que los imputados estuvieron juntos horas antes del hecho”, se señaló durante la audiencia. La querella, que representa a la familia de la víctima, adhirió al pedido de la Fiscalía para extender la prisión preventiva.

Juan Pablo Sotelo

Otras pruebas en análisis

Durante la audiencia también se informó que aún restan resultados periciales importantes para la investigación.

Entre ellos se encuentran los análisis de manchas de sangre detectadas en la camioneta perteneciente a Sotelo, cuyos resultados podrían aportar nuevos elementos al expediente.

Según la hipótesis que sostiene la Fiscalía en base a las pruebas reunidas hasta el momento, Sotelo habría citado a la víctima para encontrarse durante la madrugada del 4 de febrero, mientras que Molaro habría participado acompañándolo.

Crimen de Luciano Emerí

El hallazgo del cuerpo

El crimen generó fuerte conmoción en la localidad de Cerrito a comienzos de febrero. Luciano Emerí fue hallado sin vida dentro de su Ford Fiesta blanco, que apareció completamente incendiado en un camino rural cercano al acceso a la ciudad.

La autopsia realizada posteriormente reveló que el joven había recibido dos disparos antes de que el vehículo fuera incendiado, lo que permitió establecer que el fuego habría sido provocado para intentar eliminar evidencias.

En las inmediaciones también fue hallado muerto el perro de la víctima, a unos 200 metros del lugar donde apareció el vehículo. De acuerdo con la investigación, el animal habría sido ejecutado con la misma arma utilizada para dispararle al joven.

Reconstrucción de los movimientos

Durante las primeras semanas de investigación, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la víctima durante la madrugada del crimen.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer los movimientos de Emerí mientras circulaba en su Ford Fiesta, así como también el desplazamiento de una camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban los sospechosos.

Según la hipótesis de los investigadores, la víctima habría mantenido un encuentro durante la madrugada que terminó derivando en el ataque.

Los registros indican que los acusados habrían estado en el camino vecinal donde se produjo el crimen, ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.

La pericia balística

Uno de los elementos más relevantes incorporados recientemente al expediente es el resultado de la pericia balística realizada por la Dirección General de Policía Científica del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos. El estudio determinó que la pistola calibre 9 milímetros hallada durante los allanamientos fue la utilizada en el crimen.

El arma fue encontrada dentro de una bolsa de nylon negra en un terreno baldío cercano a las viviendas de los imputados.

Ese terreno se encuentra ubicado frente a la casa de uno de los acusados y contiguo a la del otro. Los peritos concluyeron que tres fragmentos de encamisado extraídos del cuerpo de Emerí corresponden a disparos realizados con esa pistola.

Además, el análisis confirmó que una vaina servida hallada dentro del Ford Fiesta donde apareció la víctima y otras tres vainas encontradas en inmediaciones del bulevar Libertad y la ruta también fueron disparadas con el mismo arma.