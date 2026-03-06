 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Visitas en varias localidades

El gobierno provincial gestiona soluciones junto a comunas en el departamento Feliciano

6 de Marzo de 2026
El gobierno provincial gestiona soluciones junto a comunas. Foto: (GPER).

Autoridades del Ministerio de Gobierno y Trabajo desarrollaron una agenda de trabajo en distintas localidades. La recorrida incluyó visitas a las comunas San Víctor, Chañar, La Verbena, La Esmeralda y Laguna Benítez.

Autoridades del Ministerio de Gobierno y Trabajo desarrollaron una agenda de trabajo en distintas localidades del departamento Feliciano con el objetivo de gestionar respuestas y soluciones a las demandas y problemáticas planteadas por los gobiernos locales.

 

La recorrida incluyó visitas a las comunas San Víctor, Chañar, La Verbena, La Esmeralda y Laguna Benítez. En este marco, funcionarios del Ministerio de Gobierno y Trabajo mantuvieron encuentros con autoridades locales para abordar temas vinculados al fortalecimiento institucional, caminos y conectividad, salud, educación, seguridad y programas sociales.

 

Participaron el secretario de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ricardo Vales; y su equipo. También estuvieron presentes la senadora departamental Gladys Domínguez, la diputada María Elena Romero y los coordinadores de comunas Gloria Villarruel y Rodolfo Moreno.

 

Durante los encuentros se brindó acompañamiento técnico a las nuevas comunas de La Esmeralda y Laguna Benítez, recientemente constituidas, con el objetivo de explicar el funcionamiento del sistema administrativo y fortalecer las herramientas de gestión de sus autoridades.

 

Además, se analizó el estado de los caminos rurales y los accesos a las localidades, junto con la posibilidad de avanzar en convenios de trabajo con Vialidad para mejorar la conectividad. La agenda también incluyó temas vinculados a salud, educación, electricidad y seguridad, con especial atención a la problemática del abigeato en zonas rurales. Asimismo, se informaron programas provinciales vinculados al desarrollo social.

 

El secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, destacó la importancia de estas recorridas territoriales: "Este tipo de visitas forma parte de una modalidad de trabajo que venimos llevando adelante por indicación del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La prioridad es estar cerca de los gobiernos locales, escuchar de primera mano sus demandas y necesidades, y a partir de allí gestionar soluciones y respuestas concretas para cada comunidad", afirmó.

 

Por su parte, la senadora departamental Gladys Domínguez valoró el trabajo conjunto entre la provincia y las autoridades locales. "Venimos articulando una agenda de recorridas por las comunas del departamento con muy buena sintonía con el gobierno provincial. Este trabajo coordinado nos permite acercar el Estado a cada localidad y acompañar el crecimiento de nuestras comunidades", expresó.

