 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Hallaron cocaína y marihuana durante allanamientos simultáneos en el barrio Paraná XVI

Los tres operativos se concentraron en inmediaciones de calles República de Siria y Primero de Mayo; La Cautiva y Don Segundo Sombra. Se hallaron envoltorios de estupefacientes y un sistema de descarte de las dosis. La causa está encabezada por el fiscal Santiago Alfieri.

5 de Marzo de 2026
Tres operativos en simultáneo arrojaron resultados positivos en el barrio Paraná XVI
Tres operativos en simultáneo arrojaron resultados positivos en el barrio Paraná XVI Foto: Elonce

Los tres operativos se concentraron en inmediaciones de calles República de Siria y Primero de Mayo; La Cautiva y Don Segundo Sombra. Se hallaron envoltorios de estupefacientes y un sistema de descarte de las dosis. La causa está encabezada por el fiscal Santiago Alfieri.

Personal de la Policía Federal de Paraná realizó tres allanamientos simultáneos en el barrio Paraná XVI, en viviendas ubicadas en inmediaciones de República de Siria y Primero de Mayo. Los resultados fueron positivos, ya que se secuestraron dosis y envoltorios de cocaína y plantas de marihuana. Además, se identificó a tres personas.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

 

Según supo Elonce, en ese lugar funcionaba un búnker donde se comercializaban estupefacientes. Por fuera, había montado un kiosco de artículos varios. Al arribo de la Policía Federal, los uniformados hallaron puertas con rejas y un sistema de descarte de droga, que consistiría en una tubería con agua para deshacerse de las dosis de cocaína.

Encuentran cocaína y marihuana en allanamientos simultáneos en Paraná

 

Trascendió que había algunas unidades allí, por lo que las autoridades trabajan con martillos y mazas para encontrar dónde desemboca la cañería.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

 

Por otro lado, en inmediaciones de calles La Cautiva y Don Segundo Sombra, se realizaron operativos en dos viviendas, donde se encontraron plantas de marihuana y se secuestró un auto Volkswagen Vento, que fue divisado en cámaras de seguridad en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia provincial.

 

La causa está en manos del fiscal Santiago Alfieri, en el marco de la investigación narcomenudeo.

Temas:

allanamientos narcomenudeo Paraná XVI
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso