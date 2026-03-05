Hallaron cocaína y marihuana durante allanamientos simultáneos en el barrio Paraná XVI

Personal de la Policía Federal de Paraná realizó tres allanamientos simultáneos en el barrio Paraná XVI, en viviendas ubicadas en inmediaciones de República de Siria y Primero de Mayo. Los resultados fueron positivos, ya que se secuestraron dosis y envoltorios de cocaína y plantas de marihuana. Además, se identificó a tres personas.

Foto: Elonce

Según supo Elonce, en ese lugar funcionaba un búnker donde se comercializaban estupefacientes. Por fuera, había montado un kiosco de artículos varios. Al arribo de la Policía Federal, los uniformados hallaron puertas con rejas y un sistema de descarte de droga, que consistiría en una tubería con agua para deshacerse de las dosis de cocaína.

Trascendió que había algunas unidades allí, por lo que las autoridades trabajan con martillos y mazas para encontrar dónde desemboca la cañería.

Foto: Elonce

Por otro lado, en inmediaciones de calles La Cautiva y Don Segundo Sombra, se realizaron operativos en dos viviendas, donde se encontraron plantas de marihuana y se secuestró un auto Volkswagen Vento, que fue divisado en cámaras de seguridad en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia provincial.

La causa está en manos del fiscal Santiago Alfieri, en el marco de la investigación narcomenudeo.