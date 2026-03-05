 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Dolor en el deporte entrerriano

Murió Humberto Venturini, histórico referente del rugby en Entre Ríos

5 de Marzo de 2026
Conmoción por la muerte de Humberto Venturini.
Conmoción por la muerte de Humberto Venturini. Foto: UER.

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos y ex jugador del Club Tilcara. La Unión Entrerriana de Rugby confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Murió Humberto Venturini, histórico referente del rugby en Entre Ríos, y la noticia generó profundo pesar en la comunidad deportiva de la provincia. El ex jugador del Club Tilcara y colaborador de la Unión Entrerriana de Rugby falleció luego de sufrir una repentina lesión cerebral, según se informó desde su entorno.

 

La noticia impactó en el ambiente del rugby entrerriano, donde Venturini era reconocido por su compromiso con el desarrollo del deporte y por su participación activa en distintas instituciones vinculadas a la disciplina.

 

Familiares, amigos, ex compañeros de equipo y dirigentes del deporte expresaron mensajes de despedida y condolencias tras conocerse su fallecimiento.

 

Reconocimiento desde la Unión Entrerriana de Rugby

 

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) confirmó la noticia a través de un comunicado institucional difundido en sus canales oficiales.

 

“Lamentamos informar el fallecimiento de Humberto Venturini, dirigente y colaborador activo de nuestra Unión durante los últimos años”, expresaron desde la entidad.

La institución también recordó su extensa trayectoria dentro del rugby provincial, destacando su paso como jugador y su permanente colaboración con el crecimiento del deporte.

 

Venturini tuvo una participación activa en distintas etapas del rugby entrerriano, aportando su experiencia y compromiso en diferentes roles dentro de la estructura deportiva.

 

Su trayectoria en clubes de la provincia

 

Dentro del rugby provincial, Humberto Venturini fue especialmente reconocido por su paso como jugador del Club Tilcara, institución con fuerte tradición en la ciudad de Paraná.

 

Además, también mantuvo una estrecha relación con el Club Atlético Estudiantes (CAE), donde colaboró en distintas actividades vinculadas al desarrollo del rugby.

Su presencia en el ambiente deportivo fue constante durante años, tanto en el campo de juego como en tareas de organización y apoyo a la actividad.

