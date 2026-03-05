 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Tensión en el fútbol argentino

River Plate cuestionó el Comité Ejecutivo de la AFA y no participará de sus reuniones

River Plate cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA y anunció que no participará de sus reuniones hasta que se garanticen procedimientos claros en la toma de decisiones. El club ratificó su respaldo a la AFA y al modelo de asociaciones civiles.

5 de Marzo de 2026
River le da la espalda a la AFA.
River le da la espalda a la AFA. Foto: NA y River.

River Plate cuestionó el Comité Ejecutivo de la AFA y anunció oficialmente que no participará de sus reuniones hasta que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento del organismo.

River Plate cuestionó el Comité Ejecutivo de la AFA y anunció oficialmente que no participará de sus reuniones hasta que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento del organismo. A través de un comunicado institucional, el club de Núñez expresó su preocupación por la falta de garantías procedimentales en la toma de decisiones y sostuvo que es necesario restablecer procesos claros y previsibles dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

 

La institución difundió su postura luego de distintas versiones que circularon en las últimas horas sobre su vínculo con la AFA. En el documento, River reafirmó su posición histórica respecto del rumbo que debería seguir el fútbol argentino y recordó que desde hace más de una década impulsa reformas estructurales en el sistema de competencia.

 

“Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino”, expresó el comunicado difundido por la institución.

 

Di Carlo, presidente de River, fue categ&oacute;rico. Foto: Archivo Elonce.
Di Carlo, presidente de River, fue categórico. Foto: Archivo Elonce.

 

Postura histórica sobre el fútbol argentino

 

En el texto oficial, River recordó que desde 2013 sostiene una visión clara sobre el modelo de competencia que considera más adecuado para el desarrollo del fútbol nacional.

 

“Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país”, señala el documento.

En ese sentido, el club explicó que promovió de manera constante la necesidad de establecer una estructura competitiva más ordenada.

 

“En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol”.

 

El comunicado también incluyó una definición institucional respecto del modelo organizativo que River considera fundamental para el fútbol argentino.

 

Defensa del modelo de asociaciones civiles

 

La institución reafirmó su respaldo al sistema de asociaciones civiles sin fines de lucro, una estructura histórica dentro del deporte argentino.

“Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”.

 

&iquest;Habr&aacute; represalias de parte de la AFA? Foto: Archivo Elonce.
¿Habrá represalias de parte de la AFA? Foto: Archivo Elonce.

 

Al mismo tiempo, el club expresó su reconocimiento a la AFA por su rol en la defensa de un régimen específico de aportes previsionales para la actividad futbolística.

“Y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad”.

 

De esta manera, River buscó dejar en claro que su postura crítica sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo no implica un cuestionamiento general a la institución madre del fútbol argentino.

 

Críticas al funcionamiento del Comité Ejecutivo

 

El punto central del comunicado se enfoca en el funcionamiento actual del Comité Ejecutivo de la AFA, órgano encargado de debatir y resolver cuestiones clave vinculadas al desarrollo del fútbol nacional.

 

“River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”.

Sin embargo, la entidad manifestó su preocupación por el modo en que actualmente se desarrollan los procesos de discusión dentro de ese ámbito.

 

“No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.

 

Según el club, la dinámica de trabajo observada en el organismo no siempre respeta mecanismos institucionales que permitan discutir los temas de manera transparente.

 

Reclamo por procedimientos claros

 

River también planteó que las decisiones sobre el futuro del fútbol argentino deben debatirse con reglas institucionales claras.

 

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”.

 

El comunicado agrega que, en distintas oportunidades, el funcionamiento del organismo no reflejó esas condiciones.

 

“En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.

 

La decisión de no asistir a las reuniones

 

Ante este escenario, la institución adoptó una decisión institucional que marca una postura clara frente a la conducción del organismo.

 

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

 

Temas:

AFA River
