La Cooperativa La Ganadera destacó el crecimiento del sector ganadero: "El productor entrerriano invierte en el campo"

REDACCIÓN ELONCE
El presidente de La Cooperativa La Ganadera, Fabián Leichner, analizó en Elonce el presente del sector ganadero y confirmó la apertura de una nueva feria en Villaguay. Destacó la recuperación de la actividad, el optimismo de los productores y la necesidad de créditos para sostener inversiones.
El sector ganadero en Entre Ríos atraviesa un escenario de expectativas positivas y expansión, según destacó el presidente de La Cooperativa La Ganadera, Fabián Leichner, quien confirmó el desarrollo de una nueva feria en Villaguay para fortalecer la actividad productiva. Durante una entrevista con el programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7, el dirigente cooperativo analizó la actualidad del campo entrerriano y las perspectivas de crecimiento.
En ese marco, Leichner sostuvo que el acercamiento con los productores fue clave para fortalecer el vínculo institucional y promover nuevas iniciativas en la provincia. Según explicó, la cooperativa viene impulsando espacios de intercambio y capacitación que permitieron consolidar su presencia en distintas regiones.
“La confianza y volver a las raíces. Nosotros tuvimos el año pasado más de 28 charlas. Eso hace al acercamiento y la Cooperativa se ha expandido. Ya estamos en inicio de una nueva feria en Villaguay en una zona nueva en el centro de la provincia, donde teníamos productores que ya venían a Ramírez a traer su hacienda”, sostuvo en primer lugar.
Nueva feria ganadera y expansión territorial
En relación con el nuevo proyecto, el dirigente detalló que la iniciativa busca acercar los servicios de comercialización y manejo de hacienda a productores de distintas zonas del centro entrerriano, reduciendo costos logísticos y mejorando las condiciones de trabajo.
“Pero a veces el flete y las condiciones de trasladar todo ahí hace que todo tenga su costo. Vamos viendo la mejora y vamos comprando un terreno, donde estamos cerrando la parte de la nueva feria con todo lo que implica el cuidado animal”, explicó.
En ese sentido, indicó que el objetivo es avanzar hacia instalaciones modernas que incorporen tecnología y buenas prácticas vinculadas al bienestar animal y la eficiencia productiva. “Queremos hacer algo moderno: el encierre, el engorde, el pesado, la productividad que da hoy la ganadería”, afirmó.
El proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la cadena ganadera, en la que la cooperativa busca acompañar a los productores en el proceso de crecimiento y adaptación a las nuevas demandas del mercado.
Optimismo del productor y reinversión en el campo
Durante la entrevista, Leichner también destacó el ánimo positivo que predomina actualmente entre los productores ganaderos, luego de varios años en los que las condiciones económicas dificultaban la inversión en el sector.
“Hoy el productor tiene la posibilidad de hacer un margen o tener una ganancia que siempre la invierte en el campo. Eso es lo fundamental y La Cooperativa también aporta todo lo que podamos para que sea más eficiente y que puedan seguir creciendo”, señaló.
El dirigente remarcó que la actividad ganadera requiere planificación a largo plazo y que, cuando las condiciones económicas no acompañan, las consecuencias se reflejan en una reducción de inversiones y en la pérdida de stock ganadero.
“El sector ganadero es muy optimista y mucho se puede hacer. Tenemos mucho por mejorar y hemos perdido muchísimos años porque cuando al productor, cuando los números no le daban, dejaba de invertir. Hasta la cantidad de cabezas ha ido perdiendo”, expresó.
Créditos e inversión para sostener el crecimiento
De cara al futuro, Leichner consideró que uno de los principales desafíos será generar herramientas financieras que permitan sostener el crecimiento de la actividad y ampliar la capacidad productiva.
“Ahora necesitamos seguir creciendo porque la ganadería es un proceso muy largo y para eso necesitamos créditos, herramientas para que el productor pueda invertir”, afirmó.
Según explicó, el acceso a financiamiento resulta fundamental para acompañar los ciclos productivos del sector, que requieren inversiones en genética, infraestructura y manejo del rodeo para mejorar los índices de productividad.
Además del panorama ganadero, el dirigente cooperativo también se refirió a la situación agrícola en la provincia y evaluó que, pese a algunas dificultades climáticas, el balance del año resultó relativamente favorable. “En agricultura, creo que ha sido un año dentro de todo bueno, ha tenido sus ciclos de sequía y el productor agropecuario entrerriano invierte en el campo”, concluyó.