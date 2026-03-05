 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Paraná

Impulsan campaña solidaria para donar útiles escolares a la Escuela “Jorge Newbery”

Con el inicio del ciclo lectivo, Ayudar Hace Bien lanzó una campaña solidaria para reunir útiles escolares en buen estado y ayudar a más de 400 estudiantes de la Escuela “Jorge Newbery” de Paraná.

5 de Marzo de 2026
Detallaron qué útiles necesitan.
Detallaron qué útiles necesitan. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Con el inicio del ciclo lectivo, Ayudar Hace Bien lanzó una campaña solidaria para reunir útiles escolares en buen estado y ayudar a más de 400 estudiantes de la Escuela “Jorge Newbery” de Paraná.

Con la llegada de marzo y el comienzo del ciclo lectivo 2026, la EscuelaJorge Newbery” puso en marcha una campaña solidaria para reunir útiles escolares destinados a los estudiantes que más lo necesitan. La iniciativa, impulsada por Ayudar Hace Bien, busca acompañar a las familias en el inicio de las clases y garantizar que todos los chicos puedan asistir con los materiales básicos.

 

Desde la institución explicaron que actualmente cuentan con entre 400 y 450 alumnos, por lo que la demanda de útiles escolares es muy grande. Por ese motivo, convocaron a la comunidad a colaborar.

Acompañamos en el ingreso de la escuela donando útiles escolares en buenas condiciones”, expresaron desde la organización al explicar la propuesta solidaria.

Una ayuda que hace la diferencia

Los organizadores remarcaron que no es necesario realizar grandes donaciones para colaborar. Incluso los útiles que ya tuvieron uso pueden ser de gran ayuda para muchos estudiantes.

Lo poco es mucho. No importa si lo útiles han tenido uso. Siempre quedan carpetas, lápices cuadernos que pueden ser fácilmente aprovechables”, señalaron.

Qué materiales se necesitan

Desde la escuela también detallaron que los útiles solicitados varían según el nivel educativo de los estudiantes.

 

Para el primer ciclo, los elementos más requeridos son lápices de escribir, gomas, cuadernos, tijeras y plasticola. También se necesitan mochilas, ya que muchas familias no pueden afrontar ese gasto al comienzo del año.

 

En el caso del segundo ciclo, la necesidad se centra principalmente en carpetas, hojas, biromes y mochilas. “Todo es bienvenido”, indicaron.

Una campaña abierta a toda la comunidad

La convocatoria está dirigida a vecinos y personas que puedan donar. La idea es que esos materiales puedan tener una segunda vida en manos de los estudiantes.

Colecta de útiles escolares para la escuela Jorge Newbery-ELONCE-5/3/2026

Lo importante es que los chicos puedan asistir. Siempre necesitan algo. A lo que otro le sobra, nos puede venir bien”, señalaron.

 

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de los siguientes teléfonos: 03434 461499, correspondiente a la dirección; 343 4549803, de la secretaría del turno mañana; y 0343 4626515, de la secretaría del turno tarde.

Temas:

donación de útiles escolares escuela jorge Newbery Ayudar hace bien Solidaridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso