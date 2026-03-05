Impulsan campaña solidaria para donar útiles escolares a la Escuela “Jorge Newbery”

REDACCIÓN ELONCE
Con el inicio del ciclo lectivo, Ayudar Hace Bien lanzó una campaña solidaria para reunir útiles escolares en buen estado y ayudar a más de 400 estudiantes de la Escuela “Jorge Newbery” de Paraná.
Con la llegada de marzo y el comienzo del ciclo lectivo 2026, la Escuela “Jorge Newbery” puso en marcha una campaña solidaria para reunir útiles escolares destinados a los estudiantes que más lo necesitan. La iniciativa, impulsada por Ayudar Hace Bien, busca acompañar a las familias en el inicio de las clases y garantizar que todos los chicos puedan asistir con los materiales básicos.
Desde la institución explicaron que actualmente cuentan con entre 400 y 450 alumnos, por lo que la demanda de útiles escolares es muy grande. Por ese motivo, convocaron a la comunidad a colaborar.
“Acompañamos en el ingreso de la escuela donando útiles escolares en buenas condiciones”, expresaron desde la organización al explicar la propuesta solidaria.
Una ayuda que hace la diferencia
Los organizadores remarcaron que no es necesario realizar grandes donaciones para colaborar. Incluso los útiles que ya tuvieron uso pueden ser de gran ayuda para muchos estudiantes.
“Lo poco es mucho. No importa si lo útiles han tenido uso. Siempre quedan carpetas, lápices cuadernos que pueden ser fácilmente aprovechables”, señalaron.
Qué materiales se necesitan
Desde la escuela también detallaron que los útiles solicitados varían según el nivel educativo de los estudiantes.
Para el primer ciclo, los elementos más requeridos son lápices de escribir, gomas, cuadernos, tijeras y plasticola. También se necesitan mochilas, ya que muchas familias no pueden afrontar ese gasto al comienzo del año.
En el caso del segundo ciclo, la necesidad se centra principalmente en carpetas, hojas, biromes y mochilas. “Todo es bienvenido”, indicaron.
Una campaña abierta a toda la comunidad
La convocatoria está dirigida a vecinos y personas que puedan donar. La idea es que esos materiales puedan tener una segunda vida en manos de los estudiantes.
“Lo importante es que los chicos puedan asistir. Siempre necesitan algo. A lo que otro le sobra, nos puede venir bien”, señalaron.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de los siguientes teléfonos: 03434 461499, correspondiente a la dirección; 343 4549803, de la secretaría del turno mañana; y 0343 4626515, de la secretaría del turno tarde.