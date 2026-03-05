La Tribu del Salto celebrará 15 años de trabajo por el medio ambiente con feria y música en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La Tribu del Salto cumple 15 años trabajando por el medio ambiente en Paraná. Celebrarán con una feria este sábado 7 de marzo.
La Tribu del Salto, un espacio natural único en pleno centro de la ciudad de Paraná, celebra sus 15 años de historia con una serie de actividades especiales. En diálogo con Elonce, Vera Espinosa y Sergio Sebastiano, miembros de la tribu, contaron sobre los avances logrados en la recuperación del arroyo a cielo abierto y sobre el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y el municipio. “Estamos cumpliendo 15 años de ciudadanía organizada, organizados entre los vecinos, y con el apoyo de entidades públicas y privadas”, destacaron.
La tribu nació como una respuesta ciudadana ante la acumulación de basura en el arroyo La Santiagueña ubicado entre las calles Nogoyá, San Luis, La Rioja, Moreno y el paseo Güemes. “Este arroyo, durante muchos años, fue utilizado como basural a cielo abierto. La gente, por falta de conciencia, lo veía como un vertedero”, explicó Espinosa. Fue así como un grupo de vecinos se organizó para erradicar la contaminación, amparados por el Código Ambiental de la ciudad, permitiendo que los ciudadanos puedan actuar en defensa del medio ambiente.
Un aniversario con feria y actividades para la comunidad
Para festejar estos 15 años de trabajo en defensa del medio ambiente, La Tribu del Salto organiza este sábado 7 de marzo una feria con múltiples actividades. Desde las 9 hasta las 18, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un espacio lleno de productos locales, artesanías y comidas típicas. “Habrá música en vivo, varios artistas que han trabajado en la conservación del espacio, y paseos guiados para conocer las especies nativas que habitan la reserva”, adelantó Sebastiano.
Además de la feria, se realizarán dos paseos guiados durante el día: uno por la mañana y otro por la tarde. Durante estas caminatas, los asistentes podrán avistar aves y conocer más sobre la biodiversidad del lugar. Este tipo de eventos también sirve para dar a conocer el trabajo realizado por los miembros de la Asociación Civil Arbolado, una de las principales impulsoras del proyecto. "Quienes deseen feriar pueden comunicarse", agregaron.
Un espacio natural para la ciudad y la comunidad
El evento no solo busca celebrar los logros alcanzados, sino también invitar a la ciudadanía a participar activamente en la preservación de este espacio verde. “Este lugar está abierto para todos, y el trabajo es colectivo. Pueden sumarse como socios o simplemente colaborar en lo que puedan. El objetivo es mantener el espacio accesible, cuidado y disponible para la comunidad”, finalizó Espinosa, destacando la importancia del trabajo conjunto entre los habitantes de Paraná.