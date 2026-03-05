La fiesta Abuelazo en General Galarza fue declarada de Interés Turístico provincial

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos declaró de Interés Turístico la tercera edición de la Fiesta Abuelazo, que se realizará el próximo sábado 7 en el polideportivo municipal de General Galarza, con entrada libre y gratuita.
El evento es organizado por el municipio de General Galarza, y convoca cada año a adultos mayores y familias de la microrregión Caminos Costeros, consolidándose en el calendario turístico entrerriano.
La iniciativa surgió en 2024 con el propósito de consolidar un espacio de encuentro, recreación e integración destinado a personas mayores, que rápidamente se convirtió en un dinamizador de la economía local y un generador de movimiento turístico regional.
Se trata de un certamen de disfraces de carácter exclusivo para mayores de 70 años, que llegan acompañados por familiares y pueden disfrutar de patio de comidas y feria de emprendedores y artesanos.
La resolución fue entregada al intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, por el presidente del Emturer, Jorge Satto, en el marco de la reunión de la Comisión Provincial de Turismo convocada este jueves en Colonia Elía.