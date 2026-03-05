La Cooperativa La Ganadera destacó la muestra e invitó a productores a asociarse

REDACCIÓN ELONCE
El sector ganadero fue eje de la exposición organizada por La Cooperativa La Ganadera. En Elonce, su gerente Fabricio Orsich destacó la convocatoria de productores, la innovación tecnológica presentada y convocó a quienes aún no están asociados a sumarse a la entidad.
El sector ganadero volvió a ocupar un lugar central en la agenda productiva de Entre Ríos durante la exposición organizada por La Cooperativa La Ganadera, donde se exhibieron tecnologías, maquinaria y avances en producción agropecuaria. En diálogo con el programa Moviendo el Avispero, de Elonce Radio & Streaming 98.7, el gerente de la entidad, Fabricio Orsich, destacó la convocatoria de productores y convocó a quienes aún no integran la cooperativa a sumarse al proyecto asociativo.
Durante la jornada, que reunió a productores, empresas y técnicos del sector, se desarrollaron distintas demostraciones vinculadas a cultivos, maquinaria agrícola, drones y ganadería, además de un ciclo de charlas técnicas destinadas a fortalecer la capacitación del sector productivo.
“Tenemos una gran convocatoria, el productor está acompañando la muestra, estamos muy satisfechos, así que realmente se ha hecho un trabajo a destajo durante tantos meses todo el equipo de colaboradores de la cooperativa nos llevó a tener esto hoy para presentarle a todos los productores y la verdad que muy orgullosos y satisfechos por lo que se está dando”, expresó Orsich.
Innovación tecnológica y desarrollo local
Uno de los aspectos destacados de la muestra fue la incorporación de tecnología aplicada a la producción agropecuaria. Durante el evento se presentaron distintos materiales de semillas y se realizaron demostraciones dinámicas que permitieron a los productores observar el funcionamiento de nuevas herramientas para el campo.
“Estábamos viendo toda la demostración de los cultivos, los distintos materiales de semillas híbridas, forrajeras y oleaginosas, también demostraciones dinámicas de los drones en cuanto a las aplicaciones y ahora en este momento estamos viendo también la demostración dinámica de los tractores Traxor”, señaló.
El gerente de la cooperativa destacó especialmente el lanzamiento de una alianza estratégica con la empresa MB Maquinaria, que permitió importar y ensamblar tractores en la localidad de General Ramírez, lo que consideró un paso importante para el desarrollo productivo regional.
“Esto es un hito, es trascendental, porque esto trasciende lo que es la misma cooperativa sino que es para General Ramírez un gran orgullo de tener una marca propia de tractores que hoy está trabajando desde General Ramírez para todo el país”, remarcó.
Cooperativismo y alianzas estratégicas
Además de las demostraciones tecnológicas, la jornada incluyó espacios de capacitación y presentaciones vinculadas al manejo ganadero y a nuevas herramientas de trazabilidad y gestión productiva.
“Vamos a seguir la jornada con un ciclo de charlas en estas precisas instalaciones para luego después hacer toda la muestra dinámica de ganadería por la tarde y dar el cierre con otra charla de recrías que va a haber y de caravana electrónica”, explicó.
Orsich también resaltó el valor del trabajo cooperativo y las alianzas estratégicas con otras entidades del sector agropecuario. En ese sentido, mencionó el trabajo conjunto con Cotagro, una cooperativa cordobesa, para ofrecer implementos agrícolas en la exposición.
“La cooperativa hoy está teniendo alianzas estratégicas con empresas privadas pero también con otras cooperativas, de hecho hoy estamos también poniendo a disposición los implementos agrícolas que lo estamos haciendo con Cotagro, una cooperativa de General Cabrera de Córdoba”, indicó.
Asimismo, destacó la participación de distintos espacios institucionales vinculados al movimiento cooperativo, como el grupo de jóvenes productores, la juventud agraria y el grupo de damas.
Invitación a productores a sumarse a la cooperativa
Durante la entrevista, el gerente de La Ganadera remarcó que la cooperativa viene trabajando desde hace dos años en un proceso de fortalecimiento institucional que pone en el centro al productor asociado. “Nosotros desde la cooperativa hace dos años venimos trabajando fuertemente en un desarrollo donde la centralidad está en el asociado”, sostuvo. En ese marco, destacó que la entidad registró una expansión de su masa societaria y remarcó los beneficios económicos que los productores reciben por formar parte de la cooperativa.
“El año pasado, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tuvimos un retorno a los asociados en forma directa por la operatoria de más de 650 millones de pesos”, explicó.
Orsich también señaló que la cooperativa cumple un rol clave para acompañar a pequeños y medianos productores que, en muchos casos, no cuentan con la escala necesaria para afrontar de manera individual determinadas inversiones o estrategias comerciales. “Sabemos que la masa crítica de esos asociados son pequeños y medianos productores que muchas veces no lo pueden hacer en forma privada y en forma propia por sus capacidades productivas y entonces es la cooperativa la que tiene que ofrecer ese fusible y ese nexo para que el productor pueda ser sustentable en el tiempo”, afirmó.
Asistencia técnica y crecimiento del sector ganadero
Entre las nuevas iniciativas que impulsa la cooperativa, el gerente anunció la ampliación del asesoramiento técnico ganadero para productores, con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva en un contexto de rentabilidad ajustada. “Estamos alargando el asesoramiento técnico ganadero a todos los productores a partir de marzo”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el acceso a innovación y tecnología resulta clave para sostener la competitividad del sector agropecuario y mejorar los resultados productivos.
“En este contexto en el que vivimos, donde las rentabilidades son cada vez más ajustadas, es importante que el productor pueda aplicar manejos y como bien decía vos innovación y tecnología muchas veces que no lo van a poder hacer propiamente”, expresó. Finalmente, Orsich invitó a los productores que aún no forman parte de la cooperativa a acercarse y conocer los beneficios del sistema asociativo.
“Para nosotros es fundamental que el productor que por ahí no está asociado o que no está vinculado a la cooperativa se tiene que acercar a cada una de las oficinas de los 13 centros operativos que tenemos desarrollado en toda la provincia”, sostuvo.
Y concluyó: “La cooperativa no es lo que es la cooperativa si no fuese por los productores que están asociados y desde ese punto de vista invitarlos a que se sigan sumando”.