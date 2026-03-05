Selección Argentina de Sóftbol: jugadores de Paraná valoraron la medalla de plata en el Panamericano

La Selección Argentina de Sóftbol volvió a demostrar su protagonismo internacional al quedarse con la medalla de plata en el 13° Campeonato Panamericano masculino disputado en Montería, Colombia. El equipo nacional cayó en la final ante México por 1 a 0 en el segundo período extra, en un duelo muy parejo que se definió por detalles.

Tres de los representantes paranaenses del plantel, Teo Migliavacca, Matías Etchevers y Lucio Retamar visitaron los estudios de Elonce, analizaron el torneo tras su regreso al país y destacaron el desempeño colectivo del equipo durante toda la competencia.

“En línea general, individual y colectivamente el equipo supo brillar. No te digo perfecto porque faltó el último partido, pero fue un torneo excelente”, expresó Migliavacca al evaluar el rendimiento del seleccionado.

Un torneo exigente marcado por el clima y la seguidilla de partidos

El certamen se desarrolló en condiciones climáticas exigentes, con altas temperaturas y humedad. Además, una jornada de lluvias obligó a modificar el calendario y concentrar varios partidos en pocos días.

“En la superronda estábamos acostumbrados a jugar un partido por día y se nos sumaron dos partidos. Terminamos jugando seis partidos en tres días y el calor y la humedad pegaban bastante”, explicó Retamar.

Selección Argentina de Sóftbol.

El equipo argentino había tenido un comienzo sólido en la primera fase, con cuatro triunfos consecutivos y sin recibir carreras. Sin embargo, en la segunda ronda sufrió un traspié ante República Dominicana.

“Fue un momento particular del juego en el que nos hicieron siete carreras y no nos pudimos reponer. Fue un cachetazo, pero enseguida tuvimos que enfocarnos en el siguiente partido”, relató Migliavacca.

Destacadas actuaciones individuales

Más allá del resultado final, varios jugadores argentinos tuvieron actuaciones destacadas durante el campeonato. Entre ellos se destacó el paranaense Matías Etchevers, quien fue elegido como el mejor lanzador del torneo.

“El primer Panamericano de mayores de él y no le hicieron carreras. Eso habla del nivel que tienen los jugadores que se suman al equipo”, destacó Migliavacca sobre la actuación de su compañero.

Selección Argentina de Sóftbol.

Por su parte, Retamar y Migliavacca también se ubicaron entre los mejores bateadores del torneo, con estadísticas que reflejan el nivel ofensivo del seleccionado argentino.

Retamar valoró el desempeño del equipo a lo largo de la competencia y señaló que el grupo logró sostener un rendimiento alto durante toda la semana. “Veníamos haciendo un torneo sólido y en la final la moneda cayó del lado de ellos. Son cosas que pasan”, indicó.

El apoyo desde Paraná y lo que viene para los jugadores

Los jugadores también destacaron el acompañamiento que recibieron desde la capital entrerriana durante el torneo. Según señalaron, el apoyo de familiares, amigos y la comunidad del sóftbol fue una motivación constante.

“Se siente mucho el apoyo desde Paraná. Los mensajes de familiares, amigos y la gente del deporte te hacen sentir acompañado”, comentó Migliavacca.

Tras el regreso al país, los jugadores retomaron rápidamente la actividad en el ámbito local. En las próximas semanas también participarán en la Pro League, un torneo internacional de clubes que se disputará en Paraná con equipos de distintos países.

De esta manera, los representantes de la Selección Argentina de Sóftbol continúan compitiendo al más alto nivel, consolidando a la ciudad como uno de los principales centros del deporte en el país.