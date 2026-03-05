 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos

China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año: cuándo, dónde, ¿y Wanda?

5 de Marzo de 2026
Se filtró información.
Se filtró información.

China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, tras el divorcio de Icardi con Wanda Nara, a quien su pareja también le propuso casamiento.

hina Suárez y Mauro Icardi se casarían este año: una nueva noticia sacudió los titulares de la farándula argentina y mundial. En medio de los rumores sobre la vida sentimental del futbolista y la actriz, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al revelar detalles sobre el futuro de la pareja. Según lo informado en el programa La Mañana con Moria, donde Méndez es panelista, el delantero de Galatasaray quedaría legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana. Este paso permitiría que Mauro Icardi diera el siguiente paso y pudiera casarse nuevamente, esta vez con China Suárez.

Una boda antes de fin de año

Durante su intervención en el programa conducido por Moria Casán, el periodista aseguró que la pareja ya habría fijado una fecha tentativa para la boda. “Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló Méndez, generando gran expectativa sobre el evento. De confirmarse esta información, la boda de los dos famosos se llevaría a cabo antes de que termine el año, en uno de los destinos más románticos del mundo: Italia.

El dato revelador de Méndez no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en los medios y las redes sociales. Con el divorcio de Icardi de Wanda Nara prácticamente cerrado, la actriz y el futbolista estarían listos para dar el siguiente paso en su relación. La confirmación de una boda en Europa antes de fin de año sería, sin dudas, un evento de gran repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el del entretenimiento.

A Wanda le propusieron matrimonio

Cabe recordar que, en un giro inesperado, el 4 de marzo, Martín Migueles le propuso matrimonio a Wanda Nara también en Italia, lo que sumó aún más intriga a la situación.

Temas:

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara casamiento
