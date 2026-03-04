Quién es Rafa Olarra, el diseñador con vínculos entrerrianos que enamoró a Pedro Pascal hoy es protagonista de rumores y titulares en la prensa internacional tras ser visto junto al actor en Nueva York.
Quién es Rafa Olarra, el diseñador con vínculos entrerrianos que enamoró a Pedro Pascal, es la pregunta que comenzó a multiplicarse en redes sociales y portales internacionales luego de que se viralizaran imágenes del creativo argentino compartiendo distintas salidas con el actor chileno en Nueva York. Las fotos, donde se los ve sonrientes, abrazados y en actitud cómplice, despertaron versiones sobre un posible romance que hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió.
Las postales fueron difundidas por el portal TMZ y muestran a ambos caminando por el Lower East Side, almorzando en un restaurante de la zona y asistiendo al cine para ver la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. La naturalidad con la que se mostraron frente a las cámaras llamó la atención de los seguidores de Pascal, conocido por mantener un perfil reservado respecto de su vida privada.
El revuelo fue inmediato y el nombre de Olarra comenzó a escalar en tendencias. Sin embargo, junto con la viralización también llegó la confusión: algunos medios lo señalaron erróneamente como el exfutbolista chileno homónimo, lo que obligó a una rápida aclaración pública para despejar dudas.
De Gualeguaychú al circuito creativo internacional
Rafael Olarra tiene 42 años, nació en Buenos Aires y creció en Gualeguaychú, Entre Ríos, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo afectivo. Su formación estuvo ligada desde temprano al mundo de las artes visuales: estudió pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine (FUC), donde comenzó a delinear el perfil creativo que lo acompañaría en su carrera internacional.
A los 18 años decidió mudarse a Madrid, una experiencia que amplió su horizonte profesional. Allí trabajó en diversos proyectos artísticos, colaboró con Cirque du Soleil y se desempeñó en distintos rubros vinculados a la creatividad y la producción cultural, consolidando una mirada estética propia.
Su salto definitivo llegó en 2010, cuando presentó una propuesta para intervenir el hotel Faena en Miami e ingresó al Grupo Faena. Bajo la dirección de Alan Faena y Ximena Caminos, se convirtió en una pieza clave en la dirección estética del grupo, participando en el desarrollo visual de hoteles, desfiles e instalaciones culturales tanto en Miami como en Nueva York.
Moda, celebridades y una plataforma propia
A lo largo de los años, Olarra trabajó en campañas para revistas internacionales como Vogue, Vanity Fair y V Magazine, y colaboró con figuras de peso en la industria como Mario Testino, Baz Luhrmann, Catherine Martin y Rem Koolhaas. Esa red de contactos lo posicionó como un referente en dirección de arte y conceptualización creativa en el universo del lujo y la hotelería cultural.
Además, desarrolló su propia plataforma creativa, “Rafismo”, donde integra moda, arte y experiencias sensoriales. Es habitual verlo en eventos junto a celebridades como Cher, Shakira y Gisele Bündchen, consolidando una presencia frecuente en el circuito internacional.
En el plano personal, Olarra mantuvo una relación pública con el actor británico Luke Evans antes de que su nombre comenzara a asociarse con Pedro Pascal. En sus redes sociales, sin embargo, el foco está puesto principalmente en su trabajo: proyectos estéticos, producciones visuales y también imágenes vinculadas a la naturaleza y la literatura, publicó Infobae.
El encuentro que desató rumores
El episodio que disparó el interés global ocurrió durante el fin de semana de San Valentín, cuando fue fotografiado junto a Pascal en actitud cercana y relajada. Almorzaron, caminaron por las calles neoyorquinas y luego asistieron al cine para ver la nueva versión de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.
La actitud distendida del actor sorprendió a quienes siguen de cerca su carrera, ya que históricamente evitó exponer detalles de su vida sentimental. Sin declaraciones oficiales de ninguna de las partes, el interés por el vínculo continúa creciendo.
Mientras tanto, más allá de los rumores, el perfil profesional de Olarra sigue en ascenso. De Gualeguaychú al corazón creativo de Nueva York, el diseñador con vínculos entrerrianos se convirtió en una figura que hoy combina talento artístico y proyección mediática global.